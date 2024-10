Atak hakerski na stronę archiwizującą zasoby dla użytkowników zajmujących się fact checkingiem

Popularna strona Internet Archive, archiwizująca treści w internecie, została zaatakowana przez hakerów, nie ma do niej dostępu – poinformował twórca portalu Brewster Kahle. Według Internet Archive doszło też do kradzieży danych ponad 31 mln użytkowników.

Twórca internetowego archiwum Brewster Kahle informował w środę na portalu X, że we wtorek i w środę doszło do ataku DDoS na stronę Archive.org (atak polegajacy na jednoczesnej dużej liczbie wejść na stronę, blokujący serwery) i organizacja pracuje nad odblokowaniem dostępu.

Atak na stronę archiwizującą treści internetowe

Kahle założył Internet Archive w 1996 r., archiwum działa jako amerykańska organizacja not for profit. Z archiwalnych zasobów internetowych korzystają zarówno badacze i naukowcy, jak i np. zajmujący się fact checkingiem.

Grupa hakerska BlackMeta przyznaje się do odpowiedzialności za atak

Australijska strona Haveibeenpwned.com, z której hakerzy często korzystają, by informować o kradzieżach danych, i na której można również samemu sprawdzać bezpieczeństwo danych w sieci informowała, że jeszcze we wrześniu doszło do kontaktu z odpowiedzialnymi za włamanie do baz danych klientów Internet Archive, hakerzy przekazali ukradzione dane, a według informacji o pliku do kradzieży doszło prawdopodobnie 28 września.