Trump: w najbliższym czasie podpiszemy umowę z Ukrainą w sprawie minerałów

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone "w najbliższym czasie" podpiszą z Ukrainą umowę w sprawie tamtejszych złóż minerałów. Miało to nastąpić pod koniec lutego, ale wówczas w Białym Domu doszło do kłótni z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Donald Trump o tym, że wkrótce dojdzie do podpisania takiej umowy, poinformował po podpisaniu przez niego rozporządzeń. Jedno z nich dotyczyło dotyczyło zwiększenia produkcji w USA - jak to zostało ujęte - "kluczowych minerałów".

- Przed chwilą podpisałem rozporządzenie dotyczące zwiększenia produkcji kluczowych minerałów. To wielka rzecz. Jak wiecie, podpisujemy umowy w sprawie wydobycia minerałów w wielu miejscach na całym świecie - powiedział Trump podczas konferencji.

Jak mówił dalej, jedną z takich umów jest właśnie ta, która ma być zawarta z Ukrainą. Dodał, że nastąpi to "w najbliższym czasie".

- W sprawie Ukrainy i Rosji radzimy sobie bardzo dobrze. W ostatnich dniach rozmawiałem z prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim i liczymy, że uda nam się to dopiąć (doprowadzić do zawieszenia broni - red.). Mamy nadzieję, że uratujemy przed śmiercią tysiące ludzi. O to w tym chodzi. Oni tam giną zupełnie niepotrzebnie i myślę, że nam się to uda. Zobaczymy jak wyjdzie, ale myślę, że się uda - powiedział.

Pierwotnie umowa w sprawie eksploatacji surowców ukraińskich miała zostać podpisana pod koniec lutego, podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Wtedy jednak doszło do kłótni między politykami, a Trump zarzucił ukraińskiemu prezydentowi, że "ryzykuje III wojną światową". Zełenski opuścił Biały Dom bez podpisania umowy.

Cenne złoża surowców w Ukrainie

W Ukrainie znajdują się złoża cennych metali ziem rzadkich i minerałów. Na liście są między innymi tytan, lit, uran, grafit, beryl i mangan. Chodzi także o złoża węgla, ropy i gazu. Rezerwy te są warte miliardy dolarów. Znaczna część złóż Ukrainy znajduje się na terenach okupowanych przez Rosję.

Cenne złoża w Ukrainie Źródło: PAP