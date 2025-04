Duda chwali Trumpa w brytyjskiej telewizji. "Wie, z kim ma do czynienia i wie, co robić"

Duda: trudno mi powiedzieć, jakie Donald Trump będzie miał wobec nas oczekiwania Źródło: TVN24

Jeśli jest ktoś, kto może zakończyć rosyjską wojnę, najpewniej jest to prezydent Stanów Zjednoczonych - mówił w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News prezydent Andrzej Duda. Określił też politykę celną Trumpa "terapią szokową". - Metody, których używał przez wiele lat w biznesie, przeniósł do globalnej polityki - ocenił.

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu brytyjskiej telewizji Sky News. Pytany o działania Donalda Trumpa w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, Duda wyraził przekonanie, że "prezydent Trump wie, z kim ma do czynienia i wie, co robić".

- Ta wojna tak naprawdę trwa od 2014 roku i Europa nie potrafiła rozwiązać tego problemu. Jeżeli ktoś jest w stanie zmusić Rosję do zakończenia tej wojny, to jest to prezydent Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy będzie wystarczająco zdeterminowany, żeby to zrobić. To jest bardzo ważne dla Europy, żeby pokój był sprawiedliwy i trwały - powiedział.

Prezydent RP przywołał działania Trumpa z jego pierwszej kadencji, wymierzone w gazociąg Nord Stream 2 oraz "udaremnienie ambicji energetycznych Putina" jako dowody na to, że amerykański przywódca "wie, gdzie uderzyć, żeby zabolało".

Andrzej Duda i Donald Trump Źródło: Marek Borawski/KPRP

Komentując rozmowy z Białym Domem w lutym, polski prezydent zaznaczył, że "omówione zostało wówczas wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce". - Wspomniałem pomysł utworzenia wielkiej bazy amerykańskich wojsk, o której mówiliśmy kiedyś "Fort Trump". Nadal mam nadzieję, że pomysł ten zostanie zrealizowany - oświadczył Duda.

Duda o cłach: Trump odpowiada przed amerykańskimi podatnikami

Prezydent określił politykę celną Trumpa "terapią szokową" prowadzoną przez człowieka, który odniósł w przeszłości "ogromne sukcesy biznesowe i handlowe". - Te metody, których używał przez wiele lat w biznesie, teraz przeniósł do globalnej polityki - wskazał.

- To jest taktyka negocjacyjna Donalda Trumpa. To nie jest coś, do czego politycy w Europie przywykli, ale Donald Trump odpowiada przed amerykańskimi podatnikami, a nie europejskimi partnerami, którzy muszą w obliczu nowej rzeczywistości relacji transatlantyckich zachować spokój - zauważył prezydent Duda.

Byliśmy uprzedzeni, że są planowane zmiany, jeśli chodzi o Jasionkę. Nie otrzymałem informacji, że Amerykanie planują wycofanie wojsk z Polski, wręcz przeciwnie, dyskutowaliśmy o wzmocnieniu amerykańskiej obecności w naszym kraju – Prezydent @AndrzejDuda w wywiadzie dla @SkyNews.… pic.twitter.com/cckd1af5On — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 12, 2025 Rozwiń