- Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 7, na 281. kilometrze autostrady A2. Wiadomo, że kierowca tego pojazdu nie ucierpiał. Na razie nie mam informacji dotyczących stanu jego trzeźwości. Policjanci działają na miejscu. Ustalają okoliczności i starają się rozładować ruch - powiedział tvn24.pl asp. szt. Daniel Boła, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kole. Kierowcy jadący w kierunku Poznania muszą korzystać z objazdu. Funkcjonariusze radzą, by zjeżdżać z autostrady na węźle Koło, następnie kierować się na drogę krajową nr 92 i jechać nią aż do Konina. Tam możliwy jest powrót na A2. - Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11 - przekazał Boła.