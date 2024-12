"Od 23 lat staramy się pomagać tak daleko jak nas na to stać". Finał akcji Fundacji TVN i Uwagi!

Już dziś wielki finał akcji Fundacji TVN i Uwagi! na żywo z Olkusza! Każdy może wesprzeć bohaterów tegorocznej akcji: 9-letniego Olka, 8-letniego Emila, 7-letnią Olę, 7-letniego Rafała i Zuzię.

Okres świąteczny od lat kojarzy się z wielkim finałem wspólnej akcji Fundacji TVN i redakcji Uwagi! Nie inaczej jest w tym roku. Tegoroczny finał w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Iwaszkiewicza w Olkuszu prowadzą Ryszard Cebula i Daria Górka z redakcji Uwagi!

Przy wspólnym stole spotkali się podopieczni Fundacji TVN, których historie mogą poznać widzowie.

Już 31 tysięcy podopiecznych fundacji

- Potrzeby są ogromne. My w fundacji zawsze od 23 lat staramy się pomagać tak daleko jak nas na to stać. Wspólnie osiągamy te możliwości dzięki wsparciu naszych wspaniałych widzów – mówi Zuzanna Lewandowska, prezes Fundacji TVN.

Jak przekazała, Fundacja TVN ma już 31 tysięcy podopiecznych w całej historii. Zaczynała od pomocy dzieciom, potem pomagała oddziałom szpitalnym, w budowie szpitali, pomaga też seniorom. - To są osoby, którym brakuje pieniędzy na ważne leki. My w fundacji finansujemy lekarstwa dla starszych osób. Często to lekarstwa na pół roku czy rok do przodu - podkreśla.

Fundacja TVN ma już 31 tysięcy podopiecznych TVN

Jak dodaje, przed fundacją jest wiele wyzwań. - Skupiamy się na ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W styczniu ruszamy z Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży - mówi Lewandowska.

W tym roku bohaterami akcji są:

Olek

Olek urodził się zupełnie zdrowy. Kiedy miał 6 lat, w jego życiu wydarzała się ogromna tragedia. Znajdował się we własnym łóżku, gdy jego piżama, a potem ciało zajęły się ogniem. W wyniku wypadku 60 procent ciała Olka uległo poparzeniu. Lekarze dawali mu jedynie 20 procent szans na przeżycie. - Przez trzy miesiące miał ponad 100 godzin operacji. Jak się obudził, to popatrzył na mnie, poleciały mu łzy i powiedział: "Tata" – wspomina Artur Trzop, ojciec Olka.

Rodzina codziennie walczy o to, by Olek mógł żyć normalnie. Koszty leczenia wynoszą kilka tysięcy złotych miesięcznie, a rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej.

Zuzia

Zuzia miała 8 lat, kiedy nagle upadła, a połowę jej ciała sparaliżowało. Okazało się 8-latka przeszła udar mózgu. - Bardzo się denerwowała, że była całkowicie sprawna, a nagle nie jest w stanie cokolwiek zrobić, Zuzia nie poruszała ręką i nogą – opowiadała matka dziewczynki.

Zuzia chodzi na rehabilitację 4 razy w tygodniu, w tym prywatnie, ale powinna więcej. To kosztowne, tak samo jak ortezy, które są niezbędne, by kończyny nie ulegały deformacjom. Być może ze względu na problemy z myśleniem dziewczynka będzie potrzebowała też psychologa.

Ola

7-letnia Ola nie mówi i nie chodzi. Dziewczynka ma encefalopatię genetyczną. Rodzice nie ustają w poszukiwaniach metod, które postawią ich córkę na nogi. - Czasami, jak rozmawiamy z Olą, to widać, że jakby próbowała wyskoczyć z siebie, żeby coś powiedzieć, ale nie może. Coś ją blokuje – mówi ojciec dziewczynki.

We wrześniu rodzinny dom Oli zniszczyła powódź. - Ola miała w nim małą salę rehabilitacyjną przystosowaną do jej potrzeb. I to wszystko zabrała woda – ubolewa mama 7-latki.

Pieniądze potrzebne są nie tylko na remont, ale przede wszystkim na sprzęty i rehabilitację Oli.

Rafał

Rafał po urodzeniu rozwijał się prawidłowo, gdy miał 1,5 roku wszystko zaczęło się zmieniać. - Doszło do tego, że już tylko leżał. Kręcił główką na boki, nie miał siły podnieść rączek. Tak samo przestawał ruszać nogami – mówi Tomasz Szwajgiel, tata Rafała.

Okazało się, że chłopiec ma SMA - rdzeniowy zanik mięśni. To, co dzisiaj ratuje życie Rafała i jest podstawą jego leczenia to regularne wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Raz na cztery miesiące Rafał jedzie do szpitala, tam spędza parę dni, a do jego kręgosłupa podawany jest lek, który zatrzymuje chorobę.

- Bez sprzętu, bez rehabilitacji, bez pomocy specjalistów nie wyobrażam sobie jak to mogłoby wyglądać – przyznaje pan Tomasz.

- Koszty niestety nie są małe. Fizjoterapeuta to jest około 2 tys. zł miesięcznie za samą rehabilitację w domu, a sprzęty w Polsce to są ogromne koszty – dodaje mężczyzna.

Emil

8-letni Emil cierpi na wrodzoną niewydolność nerek. Chłopiec urodził się jako wcześniak tylko z jedną nerką, która w dodatku nie działa poprawnie. Emil za jakiś czas powinien przejść transplantację nerki.

Mama Emila zmarła rok temu, dziś chłopcem opiekuje się jego tata. Niestety, pan Mikołaj ma zaawansowane stadium nowotworu płuc. Niezwykle trudna sytuacja życiowa zmusiła tatę Emila do poszukiwania rodziny zastępczej dla syna i prośby o wsparcie finansowe.

Chcesz pomóc podopiecznym Fundacji TVN? Włączenie się w akcję jest proste – wystarczy wysłać SMS-a (wiadomość na numer 7356 o treści POMAGAM - 3,69 pln z VAT). Pozostałe formy wsparcia wskazane są na stronie Fundacji.

Autorka/Autor:FC /jas

Źródło: tvn24.pl