Nastolatek na rowerze wjechał wprost pod koła auta. Nagranie ku przestrodze

Gorzów Wielkopolski. Rowerzysta wjechał wprost pod koła samochodu Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

Policja z Gorzowa Wielkopolskiego opublikowała nagranie, na którym widać jak 16-letni rowerzysta wjeżdża na przejście dla pieszych, mimo że włączyło się już czerwone światło. Chłopak zderzył się z nadjeżdżającym autem i z impetem spadł z jednośladu.

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło na przejściu dla pieszych przy ulicy Władysława Jagiełły w Gorzowie Wielkopolskim.

- Kierowca mazdy skręcał w lewo z ulicy Dąbrowskiego, miał zielone światło. Z jego prawej strony nagle na przejście wjechał 16-letni rowerzysta. Jak ustalono, miał on czerwone światło. Poza tym powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię. Niestety z winy rowerzysty doszło do tej sytuacji – poinformowała kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.

Na szczęście nastolatek nie odniósł poważniejszych obrażeń. Rowerzystę odebrał ojciec.

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

Policjanci zdecydowali się opublikować nagranie z monitoringu ku przestrodze. Jak wskazuje kom. Jaroszewicz, trzeba pamiętać konsekwencje podobnych sytuacji mogą być znacznie poważniejsze.

- Przypominamy, że rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, musi rower przeprowadzić. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu – przypomniał rzecznik policji.

Rowerzysta może korzystać z chodnika tylko w wyjątkowych sytuacjach – na przykład wtedy, gdy ma pod opieką dziecko w wieku do lat 10. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 kilometrów na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje tam drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Rowerzysta może skorzystać z chodnika również wtedy, gdy warunki pogodowe zagrażają jego bezpieczeństwu na jezdni.

- Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać wtedy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu – dodał Jaroszewicz.