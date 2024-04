Pijana 12-latka w hipotermii leżała na brzegu rzeki. Inne dzieci wyciągnęły ją z wody

czytaj dalej

Nawet strona ukraińska nie ukrywa, że przechodzi do obrony strategicznej. Jeśli chodzi o odzyskiwanie terenów, które Ukraina utraciła, to będzie to chyba zadanie dopiero na drugą część lata, jeśli środki walki spłyną, i na tyle technologii, która na to pozwoli - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał Mieczysław Bieniek. Mówił także na co zostaną przeznaczone miliardy dolarów pomocy amerykańskiej dla Ukrainy.