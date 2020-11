Rzecznik Praw Obywatelskich chce wyjaśnień od komendanta stołecznego policji

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podjął działania w sprawie interwencji policji wobec uczestników środowej demonstracji na ulicach Warszawy. W liście zwrócił się o wyjaśnienia do komendanta stołecznego policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja.

W środę w Warszawie odbyła się demonstracja "Blokada Sejmu", która rozproszyła się w mieście po tym, jak policjanci zablokowali ulice wokół budynku Sejmu. Pochód przez Śródmieście zakończył się na placu Powstańców Warszawy, gdzie policyjne oddziały prewencji, w tym nieumundurowani funkcjonariusze, odcięły drogi wyjścia i rozpoczęły legitymowanie uczestników. Dochodziło tam do przepychanek. Policja wobec demonstrantów i posłów użyła gazu łzawiącego oraz siły fizycznej.

"Poważne zaniepokojenie" RPO

Politycy Lewicy poinformowali w środę wieczorem, że policja "blokowała fizycznie" przejście do Sejmu wicemarszałka Czarzastego (Lewica) i że miał on "zostać pobity przez policję". Sam Czarzasty twierdzi, że został zatrzymany przez policję i popchnięty na maskę samochodu, uderzony z tyłu w plecy, unieruchomiony. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji mówił w czwartek, że sytuacja "została przedstawiona w zupełnie inny sposób, niż faktycznie miała miejsce".

Bodnar w związku z tymi wydarzeniami zwrócił się do komendanta stołecznego policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja o szczegółowe informacje w sprawie środowych wydarzeń.

Wymienił, że szczególnie chodzi mu o takie kwestie, jak: podstawę faktyczną i prawną do użycia środków przymusu bezpośredniego, ilość osób wylegitymowanych i zatrzymanych oraz jak długo byli oni zatrzymani oraz o szczegóły interwencji wobec wicemarszałka Czarzastego. Bodnar zapytał także o "podstawy faktyczne i prawne działań nieumundurowanych funkcjonariuszy, używających wobec osób protestujących środków przymusu bezpośredniego".

Kadencja obecnego RPO upłynęła 9 września. Pozostaje on jednak na swoim stanowisku do czasu wybrania jego następcy. Możliwe, że Sejm w tym tygodniu ponownie zajmie się sprawą powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Po raz drugi jedyną kandydatką na tę funkcję jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydaturę zgłosiły kluby KO oraz Lewicy wraz z posłami PSL. Rudzińską-Bluszcz poparło do tej pory ponad tysiąc organizacji społecznych.