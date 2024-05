Najpopularniejsze piosenki Eurowizji 2024. Zestawienie  

Eurowizja 2024. Najpopularniejsze piosenki konkursu

Kolejne miejsca przypadły: 11. Rim Tim Tagi Dim - Baby Lasagna (Chorwacja) 12. No Rules! - Windows95man (Finlandia) 13. The Tower – Luna (Polska) 14. Always on the Run – Isaak (Niemcy) 15. Hurricane - Eden Golan (Izrael) 16. Before the Party's Over – Mustii (Belgia) 17. We Will Rave – Kaleen (Austria) 18. Ulveham - Gåte (Norwegia) 19. (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi - 5miinust & Puuluup (Estonia) 20. Doomsday Blue - Bambie Thug (Irlandia) 21. Sand – Saba (Dania) 22. Ramonda - Teya Dora (Serbia) 23. Liar - Silia Kapsis (Cypr) 24. Veronika – Raiven (Słowienia) 25. Hollow – Dons (Łotwa) 26. Firefighter - Nutsa Buzaladze (Gruzja) 27. Grito – Iolanda (Portugalia) 28. Jako – Ladaniva (Armenia) 29. One Milkali (One Blood) - Electric Fields (Australia) 30. 11:11 – Megara (San Marino) 31. Özünlə Apar - Fahree feat. Ilkin Dovlatov (Azerbejdżan) 32. Loop - Sarah Bonnici (Malta) 33. In the Middle - Natalia Barbu (Mołdawia) 34. Titan – Besa (Albania) 35. Scared of Heights - Hera Björk (Islandia) 36. Pedestal – Aiko (Czechy) 37. Fighter – Tali (Luxemburg)