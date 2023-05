Znaleźli sztylet sprzed tysięcy lat. "Leżał dosłownie kilka centymetrów pod glebą"

czytaj dalej

Państwo opiekuńcze jest jednym z najważniejszych postulatów polskiej lewicy - oświadczył współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, przemawiając w poniedziałek na marszu z okazji Święta Pracy, zorganizowanym pod hasłem "Godna praca - godne życie". Jak mówił, Polacy powinni pracować za "godne wynagrodzenie", ale także "mieć prawo do wypoczynku, do edukacji, do tego, żeby wziąć się za ręce i pójść na spacer, do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy spokojnie i bezpiecznie myśleli o przyszłości".