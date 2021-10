Stan wyjątkowy. Czy polskie władze łamią prawo międzynarodowe? Komentarze ekspertów

- To, co robi Straż Graniczna, oficjalnie zresztą mówiąc o push-backach, jest niezgodne z prawem międzynarodowym, jest po prostu nielegalne – stwierdza rzecznik polskiego przedstawicielstwa agencji ONZ ds. uchodźców Rafał Kostrzyński.

Zakazane praktyki push-back w rozporządzeniu

To gwarancja, którą daje prawo międzynarodowe, i którą łamią polskie władze. - Jeżeli ktoś nie wymaga ochrony międzynarodowej, urząd do spraw cudzoziemców uzna, że nie jest to uchodźca, to taka osoba może być oczywiście zawrócona. Tylko, że w sposób godny i humanitarny. Nie może się to odbywać tak jak teraz – podkreśla Rafał Kostrzyński.