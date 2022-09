Sikorski: Kaczyńskiemu udało się odgrzać wszystkie najgorsze dawne stereotypy o Polsce

W 83. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej zespół posła Arkadiusza Mularczyka przedstawił raport, z którego wynika, że Niemcy są winni Polsce 6 bilionów 200 miliardów złotych reparacji wojennych. - Chodzi o to, by być może w długim i trudnym procesie, uzyskać odszkodowania za to wszystko, co Niemcy, co państwo niemieckie, co naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939-1945 - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.