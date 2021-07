Czwarta fala koronawirusa? Kiedy możemy spodziewać się bardzo dużej liczby zakażonych - przewiduje ekspert

Szczepionka na koronawirusa chroni nas, ale osoby zaszczepione są też w mniejszym stopniu, o ile w ogóle, transmiterami zakażenia. Zatem chronią one również podatne osoby ze swojego otoczenia - wskazywał w Polskim Radiu 24 dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Grzegorz Gielerak. Mówił też, że druga połowa sierpnia to "moment, kiedy możemy spodziewać się dużej, żeby nie powiedzieć bardzo dużej, liczby osób zakażonych". O możliwej czwartej fali koronawirusa mówił ostatnio minister Adam Niedzielski.

Wzrost zachorowań spodziewany w drugiej połowie sierpnia

Szczepienia przeciw koronawirusowi "jedynym skutecznym sposobem"

- Owszem, szczepionka chroni nas, ale osoby zaszczepione są też w mniejszym stopniu, o ile w ogóle, transmiterami zakażenia. Zatem chronią one również podatne osoby ze swojego otoczenia - wyjaśniał. Zaznaczał, że wirus kieruje się bezwzględną logiką zapewnienia sobie przetrwania i atakuje osoby podatne. - Jedyny dziś skuteczny sposób, by stać się niepodatnym, to zaszczepienie, do którego gorąco namawiam - apelował profesor Gielerak.