Najlepsze reportaże, filmy dokumentalne, vlogi, telewizja na żywo w telefonie. Co oglądać w TVN24 GO

TVN24 i TVN24 BiS na żywo, programy informacyjne i publicystyczne, premiery reportaży oraz dodatkowe materiały dostępne wyłącznie w internecie - TVN24 GO to najświeższe informacje i najważniejsze wydarzenia, które można oglądać na komputerze, w telefonie i telewizorze.

TVN24 GO to platforma newsowa wideo, gdzie kanały TVN24 i TVN24 BiS dostępne są na żywo na ekranie komputera, telewizora i smartfona, z możliwością przeglądania do siedmiu dni wstecz.

TVN24 GO to także biblioteka pełnych odcinków programów informacyjnych i publicystycznych, w tym między innymi: "Fakty TVN", "Fakty po Faktach", "Kropka nad i", "Czarno na białym", "Rozmowa Piaseckiego", "Polska i Świat", "Sprawdzam", "Tak Jest", "Superwizjer TVN", "Fakty o Świecie", "Kawa na ławę", "Szkło kontaktowe".

Użytkownicy platformy mają możliwość oglądania wielu materiałów premierowo - przed emisją na antenie - oraz dostępnych tylko w TVN24 GO. Zyskują także dostęp do transmisji z wydarzeń, których na żywo nie pokazujemy na antenie.

Oglądaj TVN24 GO w swoim telefonie tvn24.pl

Co oglądać w TVN24 GO

Wśród propozycji oferowanych w TVN24 GO, polecamy między innymi:

"Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" i "Don Stanislao. Postscriptum" - reportaże Marcina Gutowskiego, dziennikarza "Czarno na białym" o kardynale Stanisławie Dziwiszu, osobistym sekretarzu i przyjacielu Jana Pawła II. Materiały ukazują duchownego jako szarą eminencję dbającą o, specyficznie rozumiany, interes Kościoła. Z zebranych przez reportera relacji i rozmów wynika, że kardynał mógł uczestniczyć w tuszowaniu nadużyć seksualnych księży wobec nieletnich.

Rozmowa z Marcinem Gutowskim, autorem reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" TVN24

Reportaż był szeroko komentowany i doczekał się reakcji ze strony Kościoła, również samego kardynała Dziwisza, który wydał oświadczenie. W tym czasie opublikowano także watykański raport w sprawie kardynała Teodore'a McCarricka. O tym wszystkim - i wątpliwościach, czy uda się odpowiedzieć na mnożące się pytania o przestępstwa seksualne popełniane przez księży - opowiada kolejny reportaż - "Don Stanislao. Postscriptum".

Na czym polega fenomen Tadeusza Rydzyka?

Cykl reportaży o Ewaryście Walkowiaku - Ewaryst Walkowiak od 15 lat próbuje ustalić, kim byli jego biologiczni rodzice. Czy to zakonnica Helena Halina Gabriela Maria von Lossow, znana jako siostra Joanna i oficer wywiadu III Rzeszy Hans Ludwik von Lossow? Prywatne śledztwo Walkowiaka okazuje się opowieścią, gdzie każda odkryta tajemnica rodzi kolejne pytania. Od 8 lat panu Ewarystowi towarzyszy dziennikarz "Czarno na białym" Rafał Stangreciak. Cykl reportaży, który powstał w tym czasie, to zapis niezwykłej historii, odsłaniający kolejne jej warstwy, pokazujący walkę o tożsamość.

Ewaryst Walkowiak od 15 lat stara się dociec, kim są jego rodzice tvn24.pl

"Czajka". Prawda ukryta w betonie - reportaż Marka Osiecimskiego dla "Czarno na białym", szukający odpowiedzi na pytanie, czy można było uniknąć najsłynniejszej awarii oczyszczalni ścieków w Polsce. Reporter rozmawiał z ludźmi, którzy już kilkanaście lat temu ostrzegali przed ryzykowną inwestycją. Odnalazł też dokumenty potwierdzające, że ostrzeżenia ekspertów były przez urzędników ignorowane. Wola mieszkańców i opinie fachowców to dla polityków było za mało, by rzetelnie rozważyć budowę warszawskiej Czajki?

Przeczytaj też reportaż o "Czajce" w PREMIUM TVN24 >> Co z tą Czajką? "Półprawda jest gorsza niż kłamstwo"

Dla ekologów w 2013 r. zaczęło się nowe, lepsze życie Wisły "Czarno na białym" TVN24

"To jest dla nas rodzina" - reportaż Marty Abramczyk i Macieja Zduńczyka, do obejrzenia tylko w TVN24 GO. Ludzie dotknięci chorobami psychicznymi mieszkają nie na oddziałach psychiatrycznych, ale w domach rodzin, które przyjęły ich pod swój dach. Ten niezwykły eksperyment rozpoczęto w Polsce jeszcze przed II wojną światową. Najprężniej w tym zakresie działał szpital w Choroszczy. Wtedy pacjentów było ponad tysiąc, dziś tych mieszkających u gospodarzy zostało tylko siedmiu. Opieka domowa przekazywana jest w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Co daje ona pacjentom i opiekunom, opowiadają bohaterowie reportażu.

Reportaż Marty Abramczyk i Macieja Zduńczyka tvn24.pl

Filmy dokumentalne - poruszające bieżące tematy, ukazujące zjawiska, o których jest głośno, prezentujące wyjątkowe historie dziejące się na naszych oczach i te z przeszłości, autorstwa dziennikarzy TVN24 i nie tylko.

Cykl "Bez polityki" - dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń zaprasza do dyskusji postacie ze świata kultury, nauki, biznesu i polityki, by rozmawiać z nimi... nie o polityce. Wydaje nam się, że ich znamy, dużo o nich wiemy, wiele słyszeliśmy. Czy na pewno? Profesor Ewa Łętowska, doktor Paweł Grzesiowski, Jerzy Stuhr. Jakie mają pasje, jak zaczynali karierę, co jest dla nich ważne. Rozmowy bez politycznych kontekstów w świecie, w którym wszystko zdaje się być polityczne.

Dr Paweł Grzesiowski w "Bez polityki" tvn24.pl

Cykl "Próba podejścia" - Max Cegielski, dziennikarz, podróżnik i miłośnik gór przybliża tę dla wielu niedostępną, czasem tak niebezpieczną, że trudną do zrozumienia, ale fascynującą pasję, jaką jest wspinaczka wysokogórska. Do rozmów zaprasza alpinistów i himalaistów, zdobywców najwyższych szczytów Ziemi, miedzy innymi: Miłkę Raulin, Piotra Pustelnika, Leszka Cichego czy Kingę Baranowską.

Miłka Raulin w "Próbie podejścia" tvn24.pl

Cykl "Za zamkniętymi drzwiami" - pokazuje różne oblicza przemocy domowej. Autorka, reporterka "Czarno na białym" Daria Górka wsłuchuje się w historie osób, które przemocy doświadczyły, pyta ekspertów, sprawdza też, gdzie szukać pomocy dla siebie i bliskich. Rozmówcy opowiadają o lęku i bezsilności, o tym, co czuje i co myśli osoba żyjąca w przemocowym związku, o krzywdach wyrządzanym dzieciom i partnerom, ale także o wsparciu w kryzysie.

Vlogi dziennikarzy TVN24, w tym:

"Perspektywa Piaseckiego" - Konrad Piasecki, prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" i "Kawę na ławę", komentuje bieżące wydarzenia na scenie politycznej, analizuje i przedstawia swój punkt widzenia na kwestie poruszające opinię publiczną.

"Sejm Wita" - reporter Radomir Wit zdradza, jak od kuchni wygląda praca polskiego parlamentu. O czym rozmawia się na sejmowych korytarzach? Kto nosi wzorzyste maski? Jak się umyka przed niewygodnymi pytaniami dziennikarzy? Wzruszenia, ucieczki i uniki, problemy techniczne i wizerunkowe, kryzysy i momenty radości. Tego kamery na co dzień nie pokazują.

Sejm Wita

"Rozmówki francuskie" - Anna Kowalska, dziennikarka TVN24 i TVN24 BiS, przybliża Francję w czasie pandemii, której z powodu obostrzeń sami nie jesteśmy z stanie odkrywać. Oglądamy opustoszały Paryż jako symbol głębokiego kryzysu w branży turystycznej. Sprawdzamy, jak sobie radzą cukiernie i czy nadal kupuje się szampana oraz jak wspierają się w trudnym czasie Francuzi.

Paryska cukiernia w czasie pandemii tvn24.pl

"VITAlia Mikołajewskiej" - dziennikarka programu "Polska i Świat", Maria Mikołajewska pokazuje, jak wygląda dziś życie we Włoszech, kraju który w ostatnich miesiącach mierzył się z głębokim kryzysem wywołanym pandemią. O włoskim stylu życia w czasie epidemii, o tragicznej sytuacji w ochronie zdrowia, o powrocie do normalności - reporterka opowiada z perspektywy osoby, która w Italii mieszkała i uczyła się.

Wenecka branża turystyczna straci 3 miliardy euro TVN24

Gdzie oglądać TVN24 GO?

Z TVN24 GO można korzystać na komputerze - w przeglądarce internetowej pod adresem tvn24.pl/go, na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji na iOS i Android oraz na telewizorach dzięki funkcji smart TV. Cena pakietu to 10 zł miesięcznie lub 100 zł za rok dostępu.

Autor:jog//mro

Źródło: tvn24.pl