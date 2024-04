Wyborcza dogrywka w Rzeszowie. "Obaj kandydaci mają niemal równe szanse"

W Rzeszowie wyborcza dogrywka

- Druga tura w Rzeszowie nie jest dla mnie zaskoczeniem. Niespodzianką dla mnie jest za to dobry wynik Jacka Strojnego, który jest liderem miejskiego ruchu społecznego. Ten wynik, to dobry prognostyk dla niego na przyszłość. Poza tym Strojny wprowadził do rady miasta czterech radnych, to znakomity wynik - ocenił.