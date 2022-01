Cyberatak na ukraińskie strony rządowe. Służby dostrzegają "oznaki" hakerów powiązanych z rosyjskim wywiadem

czytaj dalej

Radny miejski z Gołdapi (Warmińsko-Mazurskie), który od wtorku przebywał w areszcie, wyszedł na wolność. Przekazał, że siostra spłaciła zaległą grzywnę zasądzoną mu za to, że nie wykonał wyroku z kampanii wyborczej w 2018 roku i nie przeprosił samorządowca, którego oskarżył o kradzież. - Areszt to straszne miejsce, ale to doświadczenie nie zniechęci mnie do ujawniania nieprawidłowości - powiedział radny.