Sejm zdecydował w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego

Soloch: nie ustały przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego

Sipiera: dzięki stanu wyjątkowemu zmniejszyło się nakręcanie spirali emocji

Wskazywał, że "sytuacja jest bardzo napięta i w każdej chwili może zostać podniesiona do wyższych elementów prowokacji". - Co jest nam potrzebne? Czas, wyciszenie sporów, porozumienie polityczne, pomoc dla naszych służb - powiedział.

Sienkiewicz: świetnie wam idzie ściganie kobiet i dzieci, ale mężczyzn już nie jesteście w stanie złapać

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabrał poseł Bartłomiej Sienkiewicz. - Minął miesiąc stanu wyjątkowego i najlepiej sprawdzić sposób jego działania nie na wschodniej granicy, ale na zachodniej. W połowie września 460 uchodźców dotarło do Brandenburgii. Pod koniec września liczba ta wzrosła do 700 - zwracał uwagę.

- Duża część tych uchodźców to zdrowi mężczyźni. Prawda o stanie wyjątkowym, który wprowadziliście, jest taka, że świetnie wam idzie ściganie kobiet i dzieci, ale mężczyzn już nie jesteście w stanie złapać - zwrócił się do przedstawicieli obozu rządowego.

Gawkowski: wydłużacie stan wyjątkowy, traktując go jako zasłonę dymną dla rozkładu systemu

W imieniu klubu Lewicy mówił jego szef, Krzysztof Gawkowski. - Bezpieczeństwo polskich granic to sprawa priorytetowa i w imieniu Lewicy deklaruję wsparcie dla legalnych działań, które zapewnią bezpieczeństwo tej granicy. Ale bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie - powiedział.

- Wydłużacie stan wyjątkowy, traktując go jako zasłonę dymną dla rozkładu systemu, ale opieki zdrowotnej. Chcecie przykryć kolejne raporty NIK-u, kary finansowe nałożone na Polskę. Wstydzicie się skali nepotyzmu i kolesiostwa. To są powody, dla których wprowadzacie stan wyjątkowy - zwrócił się do rządzących Gawkowski.