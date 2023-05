Ziobro odpowiada Morawieckiemu. "Zajmijmy się nie tyle krowami, ile portfelami Polaków"

Kolejna publiczna odsłona sporu między premierem Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. Szef rządu dziś rano, mówiąc o Ziobrze, przywołał powiedzenie o "krowie, która dużo ryczy, mało mleka daje". Szef Suwerennej Polski odpowiedział tego samego dnia, proponując premierowi "merytoryczną, bardzo poważną debatę".

w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Gdyni pytany był o wypowiedź Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i szefa koalicyjnej Suwerennej Polski, który w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" zarzucił Morawieckiemu, że ten "pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych". "W efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO, Polska będzie stopniowo traciła suwerenność" - stwierdził Ziobro.

- Część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowiowa: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje i za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów ministra sprawiedliwości tego typu jak te, o które zapytał mnie pan redaktor, to przypomina mi się trafność tego przysłowia - odpowiedział Morawiecki.

Morawiecki o Ziobrze: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje TVN24

Zauważył, że "polityka to gra zespołowa" i "jak to w zespole, są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im ktoś nie podaje piłki i są tacy, którzy walczą o to, żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach, kryzysowych".

- Nie ma co marudzić, klękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Są tacy, którzy bardzo dużo gadają, opowiadają, a niestety niewiele im wychodzi, ale na szczęście też są tacy w naszej ekipie, którzy zajmują się gospodarką, finansami i tutaj pokazujemy ogromne sukcesy - oświadczył.

Ziobro odpowiada Morawieckiemu

O te słowa Ziobro pytany był na konferencji w Bogatyni. - My obawiamy się o los naszych rodaków, ponieważ jeśli (pakiet - red.) Fit for 55 będzie realizowany w takiej wersji, jaką forsował Donald Tusk, a na którą zgodził Mateusz Morawiecki w grudniu 2020 roku w Brukseli, to według szacunków ekspertów są to koszty, które doprowadzą wiele milionów Polaków do pogorszenia sytuacji życiowej, a część z nich do ubóstwa - powiedział.

- My się na to nie zgadzamy. W interesie suwerenności Polski jest to, aby od tego programu odejść, więc proponuję panu premierowi merytoryczną, bardzo poważną debatę, jak odejść od narzuconych przez Unię Europejską zobowiązań z 2022 roku. Będziemy go w tym popierać - dodał. - Więc zajmijmy się nie tyle krowami, ile portfelami Polaków - podsumował.

Wśród dyrektyw i rozporządzeń pakietu Fit for 55 są akty prawne ukierunkowane na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku (w porównaniu z rokiem 1990) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zbigniew Ziobro w trakcie konferencji w Bogatyni PAP/Tomasz Golla

Ziobro wcześniej już kilka razy krytykował Morawieckiego za jego decyzje. Nazywał go między innymi "miękiszonem", a innym razem mówił o "historycznym błędzie" szefa rządu.

Autor:akw/kg

Źródło: TVN24