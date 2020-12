Lekarz o strachu przed szczepieniem: Kiedyś schowanie się do jaskini było reakcją właściwą. Czasy się zmieniły

Szczepionki na koronawirusa od Pfizera i BioNTechu dotrą do Polski w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. Kolejnego dnia, 27 grudnia, zostaną rozdystrybuowane do wybranych 72 szpitali. Pierwsze szczepienie w naszym kraju zostanie przeprowadzone w warszawskim Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. Jako pierwsza szczepionkę otrzyma pielęgniarka tej placówki, drugą zaszczepioną osobą będzie lekarz.

- Ostatnie dni pokazały, jak niszczący ten wirus potrafi być. W zasadzie do lata nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, widzieliśmy to w raportach zagranicznych, natomiast w tej chwili nie ma w Polsce osoby, która nie miałaby bliskiego czy znajomego w rodzinie, w której ktoś bardzo ciężko ucierpiał, czy miał powikłania lub wylądował w szpitalu - zwrócił uwagę.

Feleszko przypomniał, że "prace nad platformą szczepionkową trwały od lat 90.". Czym jest taka platforma? Doktor wytłumaczył to na zasadzie wynalezienia i budowy smartfona. - Smartfon to struktura, która jest w stanie przenieść wektor do wnętrza komórki. To, co robimy, to wymiana karty sim w tej platformie. Karta sim koduje mRNA koronawirusa. Ta platforma wcześniej pracowała na karcie pierwszego (wirusa - red. )SARSa, potem MERSa (wirus MERS-CoV - red.), teraz na drugim koronawirusie - tłumaczył.