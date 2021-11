W ziemi leżał metalowy stempel z hebrajskimi napisami. "Pieczęć można prawdopodobnie łączyć ze znaną rodziną cadyków" 

Podczas prac rolnych w miejscowości Bychawa (województwo lubelskie) z ziemi wydobyty został mosiężny stempel służący do znakowania księgozbiorów. Z przetłumaczonych z języka hebrajskiego napisów wynika, że ten – datowany na XIX lub początek XX wieku – zabytek jest prawdopodobnie związany z Rabinowiczami. Czyli znaną rodziną cadyków, mieszkających w XIX i XX wieku między innymi w Parczewie i Bychawie.

- Przedmioty identyfikowane z kulturą materialną Żydów jako tak zwane "luźne znaleziska podjęte w przypadkowych okolicznościach" występują incydentalnie. Dlatego też to odkrycie należy uznać za wyjątkowe – mówi dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odkryty przypadkowo na jednej z przydomowych działek

- Do odkrycia doszło przypadkowo, w październiku podczas prowadzenia prac rolnych na jednej z przydomowych działek w Bychawie w powiecie lubelskim – opowiada konserwator.

Pełnił funkcję zbliżoną do exlibrisu

Dzięki uprzejmości i pomocy profesora Andrzeja Trzcińskiego udało się odczytać i przetłumaczyć wykonany w negatywie napis w języku hebrajskim. Brzmi on następująco: "Komitet ksiąg pana/ naszego nauczyciela pana Natana syna ojca Dawida Chajma/ Rabinowicza".

- Z kontekstu odczytanego tekstu wynika, że odnaleziony stempel pełnił funkcję zbliżoną do exlibrisu i przeznaczony był do znakowania ksiąg znajdujących się w prywatnym lub publicznym księgozbiorze – wyjaśnia nasz rozmówca.

Zabytek trafi do muzeum

O pomoc w identyfikacji artefaktu służby konserwatorskie zwróciły się również do pracownika Teatru NN w Lublinie Jacka Jeremicza, który wstępnie ustalił, że pieczęć można prawdopodobnie łączyć ze znaną rodziną Rabinowiczów - cadyków mieszkających w XIX i XX wieku między innymi w Parczewie i Bychawie.

Wstępne badania wskazują, że zabytek należał do rodziny Rabinowiczów - znanych cadyków

Wstępne badania wskazują, że zabytek należał do rodziny Rabinowiczów - znanych cadyków Bartłomiej Chyża

Zabytek trafi niebawem do placówki muzealnej specjalizującej się w gromadzeniu judaików, czyli najprawdopodobniej do Muzeum - Zespołu Synagogalnego we Włodawie.