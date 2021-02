Piękno i perwersja, a nie wulgarność. Głośny dokument o Helmucie Newtonie tylko w kinach

Na pytanie, co najbardziej fascynuje go w fotografowaniu, Helmut Newton odpowiadał: "Dla mnie to niesamowite, tajemnicze doświadczenie. Obiektyw otwiera się na milisekundę i zaraz się zamyka. I mimo to wszystko jest ostre. Oczy tak nie potrafią, a jest w tym wiele więcej. To wspaniałe."