Jaka jest najfajniejsza dzielnica na świecie? W ścisłej czołówce miejsce, w którym mieszka wielu Polaków

Nowojorski magazyn "Time Out" przygotował zestawienie 51 najfajniejszych dzielnic świata. O tym która okolica zasługuje na to miano decydowali przepytani mieszkańcy miast oraz eksperci. Choć brakuje w rankingu przykładów z Polski, znalazła się w nim, i to wysoko, bardzo "polska" okolica.

Nowojorski magazyn "Time Out" co roku w specjalnej ankiecie pyta 20 tys. mieszkańców miast na całym świecie o różne aspekty życia. Również o to, która z okolic w ich mieście jest obecnie najfajniejsza. Wyniki sondażu łączy z opiniami ekspertów - m.in. lokalnych dziennikarzy - i tak powstaje ranking najfajniejszych dzielnic, okolic, czy sąsiedztw (z ang. coolest neighbourhoods). "Oczywiście 'fajność' to prawdopodobnie najbardziej subiektywna kategoria. Ale dzielnice, które opisaliśmy, to po prostu niesamowite miejsca z dostępną kulturą i życiem nocnym; genialne i niedrogie jedzenie; tętniące życiem ulice i społeczności. To dzielnice, przez które można przejść w mniej niż pół godziny, ale można też w nich spędzić cały dzień lub więcej. (...) Miejscowi je uwielbiają i ty też je polubisz. To obecnie najfajniejsze dzielnice na świecie" - twierdzą autorzy zestawienia.

Jak podkreśla nowojorski magazyn, czas pandemii i brak możliwości wyjazdów spowodował, że okolica, w jakiej żyjemy, mocno zyskała na znaczeniu. Również praca zdalna i brak konieczności dojazdów sprawił, że zaczęliśmy spęczać czas "lokalnie". W związku z tym wiele takich "sąsiedztw" (z ang. neighbourhoods) rozkwita. Doceniliśmy pobliskie sklepy, restauracje, place zabaw, najbliższe atrakcje. "Time Out" zwraca też uwagę na zmianę podejścia do miast. To już nie tylko sypialnie z łatwym dojazdem. Jak pisze, urzędnicy na całym świecie przywracają swoje dzielnice mieszkańcom. W niektórych przypadkach oznacza to mniej samochodów, więcej chodników, tras rowerowych i miejsc do spędzania wolnego czasu. W innych to rozwiązywanie problemów związanych z nadmierną turystyką, czy zanieczyszczeniem powietrza. "Wszystko to sprawiło, że dzielnice wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu i stały się lepszymi miejscami zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych" - zauważa "Time Out".

Najfajniejsze dzielnice świata, lista:

1. Colonia Americana, Guadalajara, Meksyk. Jak twierdzi "Time Out" nie jest to być może okolica najbardziej znana turystom, ale wielu mieszkańców Meksyku postrzega ją jako kulturalną stolicę kraju. Położona tuż przy 500-letnim El Centro, jest mieszanką budynków w stylu art deco, neoklasycznych rezydencji, a także loftów i magazynów zajmowanych przez artystów. Tu znajdziemy jedne z najlepszych klubów muzycznych w mieście, a także świetne jedzenie na wózkach ulicznych sprzedawców.

2. Cais do Sodré, Lizbona, Portugalia. Od kilku lat to serce nocnego życia Lizbony. To tu najbardziej obiecujący kucharze otwierają nowe restauracje, tu funkcjonują ulubione bary i kawiarnie. Tu wreszcie znajdziemy znaną z wielu zdjęć "różową ulicę" Rua Nova do Carvalho z jej kolorowymi parasolkami.

Lizbona, Rua Nova Shutterstock

3. Wat Bo Village, Siem Reap, Kambodża. Do niedawna zapomniana dzielnica mieszkaniowa, położona nad rzeką dzielnica Wat Bo to obecnie najbardziej popularna okolica miasta – i, jak zauważa "Time Out", prawdopodobnie również Azji.

4. Ridgewood, Queens, Nowy Jork, USA. Choć w całym zestawieniu magazynu nie ma żadnej dzielnicy z Polski, znalazło się w nim - i to w ścisłej czołówce - bardzo "polskie" sąsiedztwo. Położony na nowojorskim Queensie, na granicy z Brooklynem Ridgewood, to od wielu już lat okolica szczególnie chętnie wybierana jako miejsce do życia przez naszych rodaków osiadłych w USA. Znajdziemy tu polskie delikatesy, restauracje, polonijne instytucje finansowe. Ostrzyżemy się u polskiego fryzjera, możemy odwiedzić polski gabinet lekarski, czy salon piękności. Ale nie na polskość tego miejsca zwraca uwagę "Time Out". Według magazynu, Ridgewood świetnie łączy ze sobą to, co najlepsze w nowojorskich dzielnicach - mieszankę kultur i lokalność Queensu, z modnymi klimatami Brooklynu.

Ridgewood, Queens, Nowy Jork Shutterstock

5. Mile End, Montreal, Kanada 6. Barrio Logan, San Diego, USA 7. Shimokitazawa, Tokio, Japonia 8. Cliftonville, Margate, Wielka Brytania 9. Barrio Yungay, Santiago, Chile 10. Cours Julien, Marsylia, Francja

Lista liczy 51 miejsc. Najbliższe od granic Polski są na 15. Neukölln w Berlinie i na 31. Letná w Pradze.

Autor:am

Źródło: Time Out