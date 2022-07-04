Додаткові гроші на дитину. Вже можна подавати заявки

З п’ятниці, 1 липня, можна подавати заявки на виплату «Dobry start», тобто так звані «300 плюс». Додаткові гроші призначені на придбання шкільного приладдя, зошитів, заплічникі і т.ін. На них можуть претендувати батьки дітей, які навчаються. Заяву на отримання виплати можна подати лише онлайн.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Допомога «Добрий старт» призначається один раз на рік для кожної дитини віком від 7 до 20 років, яка навчається в школі, а для осіб з інвалідністю - до 24 років.

Хто може подати заявку на «Dobry start»

Для отримання підтримки необхідно подати заявку. Це можуть зробити матір, батько, законний опікун дитини або фактичний опікун дитини (фактичним опікуном є особа, яка фактично опікується дитиною, яка звернулася до суду з питань опіки щодо усиновлення дитини). Заява про призначення виплати на дітей, які перебувають у патронатних сім’ях, подається патронатним вихователем, особою, яка утримує сімейний будинок дитини, або директором закладу виховання та опіки.

У рамках програми батьки, незалежно від їхнього доходу, можуть отримати 300 злотих одноразово, наприклад, на придбання підручників, зошитів, учнівського обладнання та іншого спорядження, необхідного дітям, які навчаються в початкових школах, ліцеях, у старших класах середньої школи та інших навчіальних закладах.

Як подати заявку на «300 плюс», і до якого часу це можна зробити?

Заявку можна подати через електронний банкінг, PUE ZUS (платформу електронних послуг соціального страхування) та через портал Emp@tia Міністерства сім’ї та соціальної політики. Цьогорічний прийом заявок на програму «Добрий старт» триватиме до 30 листопада.

Кошти від програми «Добрий старт» призначатиме та виплачуватиме Установа соціального страхування (ZUS). Гроші перерахують на банківський рахунок, вказаний у заяві. Рішення та всі повідомлення надходитимуть в електронному вигляді.

За даними Міністерства сім’ї та соціальної політики щороку отримують «Добрий старт» приблизно 4,4 мільйона дітей. Загальна сума підтримки в 2018-2022 роках становитиме приблизно 6,65 млрд. злотих.

Речник ZUS Павел Жебровський на запитання TVN24 Biznes про те, чи можуть претендувати на виплати «Добрий старт» українці, які приїхали до чи після агресії Росії проти Україну, відповів: «Усі іноземці, які легально перебувають у Польщі мають право подати заяву на цю виплату, так само як і щодо інших сімейних виплат».

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl