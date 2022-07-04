TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Додаткові гроші на дитину. Вже можна подавати заявки

4 lipca 2022, 16:53

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Edukacja ukraińskich dzieci w polskich szkołach
TVN24Edukacja ukraińskich dzieci w polskich szkołach

З п’ятниці, 1 липня, можна подавати заявки на виплату «Dobry start», тобто так звані «300 плюс». Додаткові гроші призначені на придбання шкільного приладдя, зошитів, заплічникі і т.ін. На них можуть претендувати батьки дітей, які навчаються. Заяву на отримання виплати можна подати лише онлайн.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Допомога «Добрий старт» призначається один раз на рік для кожної дитини віком від 7 до 20 років, яка навчається в школі, а для осіб з інвалідністю - до 24 років.

Хто може подати заявку на «Dobry start»

Для отримання підтримки необхідно подати заявку. Це можуть зробити матір, батько, законний опікун дитини або фактичний опікун дитини (фактичним опікуном є особа, яка фактично опікується дитиною, яка звернулася до суду з питань опіки щодо усиновлення дитини). Заява про призначення виплати на дітей, які перебувають у патронатних сім’ях, подається патронатним вихователем, особою, яка утримує сімейний будинок дитини, або директором закладу виховання та опіки.

У рамках програми батьки, незалежно від їхнього доходу, можуть отримати 300 злотих одноразово, наприклад, на придбання підручників, зошитів, учнівського обладнання та іншого спорядження, необхідного дітям, які навчаються в початкових школах, ліцеях, у старших класах середньої школи та інших навчіальних закладах.

Як подати заявку на «300 плюс», і до якого часу це можна зробити?

Заявку можна подати через електронний банкінг, PUE ZUS (платформу електронних послуг соціального страхування) та через портал Emp@tia Міністерства сім’ї та соціальної політики. Цьогорічний прийом заявок на програму «Добрий старт» триватиме до 30 листопада.

Кошти від програми «Добрий старт» призначатиме та виплачуватиме Установа соціального страхування (ZUS). Гроші перерахують на банківський рахунок, вказаний у заяві. Рішення та всі повідомлення надходитимуть в електронному вигляді.

За даними Міністерства сім’ї та соціальної політики щороку отримують «Добрий старт» приблизно 4,4 мільйона дітей. Загальна сума підтримки в 2018-2022 роках становитиме приблизно 6,65 млрд. злотих.

Речник ZUS Павел Жебровський на запитання TVN24 Biznes про те, чи можуть претендувати на виплати «Добрий старт» українці, які приїхали до чи після агресії Росії проти Україну, відповів: «Усі іноземці, які легально перебувають у Польщі мають право подати заяву на цю виплату, так само як і щодо інших сімейних виплат».

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
ZUS
Pozostałe wiadomości

Według opublikowanej w poniedziałek w internecie treści maila szef KPRM Michał Dworczyk miał konsultować z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską przyszłe decyzje TK. "Mateusz, odwiedziłem dziś (wkrótce po Twojej rozmowie) p. Julię P. Omówiłem z panią prezes 3 tematy" - czytamy. Te "trzy tematy" to trzy zbliżające się wyroki TK.

Afera mailowa. Dworczyk miał konsultować z Przyłębską działania TK

Polska

Afera mailowa. Dworczyk miał konsultować z Przyłębską działania TK

4 lipca 2022, 17:50

Polska

Autor:
akw/kg
Źródło:
tvn24.pl

Opozycyjny białoruski portal charter97 poinformował o śmierci hrabiego Aleksandra Pruszyńskiego, syna znanego polskiego poety i dyplomaty Ksawerego Pruszyńskiego. Hrabia w latach 90. powrócił z Zachodu na rodzinną Grodzieńszczyznę. Angażował się w działalność polityczną na Białorusi.

Był synem znanego polskiego poety i dyplomaty. Nie żyje hrabia Aleksander Pruszyński

Świat

Był synem znanego polskiego poety i dyplomaty. Nie żyje hrabia Aleksander Pruszyński

4 lipca 2022, 17:45

Świat

Autor:
tas
Źródło:
PAP

Jej zdjęcie, gdy jako dziewięciolatka uciekała przed bombami z napalmem, jest jednym z najsłynniejszych symboli krwawej wojny w Wietnamie. Kim Phuc Phan Thi, szerzej znana jako "Napalm Girl", przez resztę życia cierpiała z powodu odniesionych wtedy obrażeń. Teraz, po 50 latach, przeszła właśnie ostatni zabieg przywracający jej sprawność i ograniczający bóle.

Blizny odparowane laserem. Po 50 latach "Napalm Girl" ma szanse na koniec cierpienia

Świat

Blizny odparowane laserem. Po 50 latach "Napalm Girl" ma szanse na koniec cierpienia

4 lipca 2022, 16:38

Świat

Autor:
mm
Źródło:
CBS News, Sky News, tvn24.pl

Śmigłowce i drony latają nad włoskimi Dolomitami szukając 14 zaginionych osób. Fragment lodowca górskiego zawalił się w niedzielę, zginęło co najmniej siedem osób. - Zaczęło padać, grzmi, błyskawice utrudniają akcję ratunkową - relacjonował operator TVN24 Maciej Cepin, który przebywa w rejonie katastrofy.

"Błyskawice utrudniają akcję ratunkową". Trudna sytuacja pogodowa w rejonie masywu Marmolada

Świat

"Błyskawice utrudniają akcję ratunkową". Trudna sytuacja pogodowa w rejonie masywu Marmolada

3 lipca 2022, 17:53
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 17:33

Świat

Aktualizacja:
Autor:
kw,anw/dd
Źródło:
PAP, ANSA, Reuters, TVN24

Wzrosła liczba ofiar niedzielnej strzelaniny w centrum handlowym Fields w Kopenhadze. Jak poinformował szef policji w stolicy Danii, inspektor Soren Thomasse, liczba zmarłych wzrosła do trzech, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Jak dodał, na razie nic nie wskazuje na to, by chodziło o atak terrorystyczny. Domniemany sprawca został w poniedziałek oskarżony o zabójstwo i zamiar zabójstwa. Umieszczono go na 24 dni w zamkniętym oddziale psychiatrycznym.

Strzały w centrum handlowym w Kopenhadze. Policja o ofiarach śmiertelnych i ciężko rannych

Świat

Strzały w centrum handlowym w Kopenhadze. Policja o ofiarach śmiertelnych i ciężko rannych

4 lipca 2022, 10:14
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 17:22

Świat

Aktualizacja:
Autor:
pp,
akr\mtom
Źródło:
PAP

Podobnie jak mieszkańcy Kopenhagi, mam złamane serce. Uwielbiam to miasto. Przepraszam, że nie mogliśmy być razem - w poniedziałek napisał w mediach społecznościowych Harry Styles. Brytyjski wokalista miał wystąpić na koncercie w Kopenhadze, wydarzenie zostało jednak odwołane po strzelaninie w pobliskim centrum handlowym.

Harry Styles był w Kopenhadze w czasie ataku. "Jestem zdruzgotany, myśląc o ofiarach"

Kultura i styl

Harry Styles był w Kopenhadze w czasie ataku. "Jestem zdruzgotany, myśląc o ofiarach"

4 lipca 2022, 17:34

Kultura i styl

Autor:
kgo
//mm
Źródło:
Reuters, Twitter/@Harry_Styles

Ofiarą rosyjskich zbrodni pada nie tylko ludność cywilna Ukrainy, ale również miejscowe zwierzęta. Ukraiński polityk Anton Heraszczenko zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie bestialsko potraktowanego rudego kundla. Jak poinformował, rosyjscy żołnierze znęcali się nad zwierzęciem, a na koniec przymocowali do niego ładunek wybuchowy i pozostawili na śmierć.

"Podłość nie ma granic". Rosjanie okaleczyli psa i zaminowali go. Z pomocą przyszli saperzy

Świat

"Podłość nie ma granic". Rosjanie okaleczyli psa i zaminowali go. Z pomocą przyszli saperzy

4 lipca 2022, 16:03

Świat

Autor:
kgo//mm
Źródło:
Twitter/@Gerashchenko_en, tvn24.pl

Resort energetyki Norwegii przekazał, że zgodził się na zwiększenie wydobycia gazu z sześciu złóż położonych na norweskich wodach terytorialnych. Norweskie władze wyjaśniły jednak, że nie zmieni to ilości surowca, który kraj zamierza wyeksportować w tym roku.

Norwegia zwiększa wydobycie gazu

Ze świata

Norwegia zwiększa wydobycie gazu

4 lipca 2022, 16:31

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

W Belwederze odbyło się w poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmowy dotyczyły ustaleń szczytu NATO w Madrycie i bieżącej sytuacji w Ukrainie. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że "dzisiaj było więcej o tym, co nas łączy i na pewno w sprawie bezpieczeństwa narodowego nie ma różnic, niezależnie, czy jesteśmy z opozycji, czy z koalicji rządzącej". Prezydent powiedział, że "to nie była żadna polityczna debata, to była bardzo konkretna rozmowa na temat ważnych polskich spraw".

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po szczycie NATO

Polska

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po szczycie NATO

4 lipca 2022, 13:58
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 16:28

Polska

Aktualizacja:
Autor:
pp,js/kg
Źródło:
TVN24, PAP

Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym deszczem, który może towarzyszyć burzom. Przed tym zagrożeniem wydano alarmy drugiego stopnia w części kraju. Obowiązują też żółte alerty przed burzami z gradem i upałem.

Upał, burze, a do tego ulewny deszcz. Pomarańczowe i żółte alerty IMGW przed groźną pogodą

Pogoda

Upał, burze, a do tego ulewny deszcz. Pomarańczowe i żółte alerty IMGW przed groźną pogodą

4 lipca 2022, 6:23
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 15:28

Pogoda

Aktualizacja:
Autor:
kw
Źródło:
IMGW

Według holenderskich służb to obywatel Polski, Krystian M., zlecił zabójstwo dziennikarza Petera R. de Vriesa. 27-latek został aresztowany.

Holenderski dziennikarz zastrzelony przed studiem telewizyjnym. Aresztowano Polaka

Świat

Holenderski dziennikarz zastrzelony przed studiem telewizyjnym. Aresztowano Polaka

4 lipca 2022, 14:25

Świat

Autor:
wini\mtom
Źródło:
PAP / TVN24 / ad.nl

Funkcjonariusze użyli policyjnej broni w trakcie zatrzymania 33-letniego mężczyzny. Komenda wojewódzka w Łodzi przekazuje, że strzały zostały oddane w kierunku samochodu, którym próbował zbiec podejrzewany. - Akcja zatrzymania zakończyła się sukcesem, nikt w jej trakcie nie ucierpiał - przekazuje młodszy inspektor Joanna Kącka z łódzkiej policji.

Łódź. Strzały z policyjnej broni. Funkcjonariusze zatrzymali 33-latka

Łódź

Łódź. Strzały z policyjnej broni. Funkcjonariusze zatrzymali 33-latka

4 lipca 2022, 15:04

Łódź

Autor:
bż/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź

Publicysta Sławomir Sierakowski ("Krytyka Polityczna") zainicjował zbiórkę na zakup drona bojowego Bayraktar TB2 dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Turecki Bayraktar stał się symbolem wojny w Ukrainie. W poniedziałek około godziny 15 kwota na koncie zbiórki przekroczyła 5 milionów 300 tysięcy złotych. Pieniądze wpłaciło już ponad 49,4 tysiąca osób. - Wszystkie bardzo mocne ciosy możliwe były dzięki tym supernowoczesnym dronom - mówił Sierakowski na antenie TVN24.

Rośnie zebrana kwota na drona Bayraktar dla Ukrainy

Polska

Rośnie zebrana kwota na drona Bayraktar dla Ukrainy

2 lipca 2022, 11:26
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 15:05

Polska

Aktualizacja:
Autor:
js,
mjz,
akr\mtom,rzw
Źródło:
TVN24, tvn24.pl

Belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines odwołują blisko 700 lotów w okresie wakacyjnym, co stanowi około 6 procent regularnych połączeń - podał Reuters, powołując się na belgijskie media Belga i L'Echo. Jest to efekt uzgodnień ze związkami zawodowymi, które groziły kolejnym strajkiem ze względu na obciążenie pracą. Z kolei piloci szwedzkich linii lotniczych SAS ogłosili rozpoczęcie strajku.

Turbulencje na europejskim niebie. Odwołane loty i strajki pilotów

Ze świata

Turbulencje na europejskim niebie. Odwołane loty i strajki pilotów

4 lipca 2022, 13:35
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 14:40

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters, PAP

Polskie władze nie zamierzają płacić zadośćuczynienia sędziom Monice Dolińskiej-Ficek oraz Arturowi Ozimkowi, którzy wygrali sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - podaje TOK FM. Według informacji uzyskanych przez radio MSZ, które powinno zapłacić sędziom, powołuje się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z marca 2022 roku. 

Polscy sędziowie wygrali sprawę przed europejskim trybunałem. TOK FM: MSZ nie wykonuje wyroku

Polska

Polscy sędziowie wygrali sprawę przed europejskim trybunałem. TOK FM: MSZ nie wykonuje wyroku

4 lipca 2022, 14:36

Polska

Autor:
pp
Źródło:
TOK FM, tvn24.pl

Chińsko-kanadyjski miliarder Xiao Jianhua, który zniknął z luksusowego hotelu w Hongkongu pięć lat temu, ma stanąć w poniedziałek przed chińskim sądem - poinformowała Agencja Reutera, powołując się na doniesienia ambasady Kanady w Pekinie. Jakie są zarzuty wobec przedsiębiorcy i gdzie odbędzie się proces, tego strona chińska nie ujawniła.

Miliarder zniknął pięć lat temu z hotelu w Hongkongu, ma stanąć przed chińskim sądem

Świat

Miliarder zniknął pięć lat temu z hotelu w Hongkongu, ma stanąć przed chińskim sądem

4 lipca 2022, 14:44

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
Reuters

Dziesięcioletnia dziewczynka ze stanu Ohio padła ofiarą gwałtu. Lekarze odmówili jej jednak przeprowadzenia aborcji, ponieważ kilka dni wcześniej zaostrzono w tym stanie przepisy aborcyjne. Zmiana przepisów jest pokłosiem czerwcowego wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego, który unieważnił orzeczenie ustanawiające powszechne prawo do przerywania ciąży.

10-latka została zgwałcona. Odmówiono jej aborcji, bo trzy dni wcześniej zmieniły się przepisy

Świat

10-latka została zgwałcona. Odmówiono jej aborcji, bo trzy dni wcześniej zmieniły się przepisy

4 lipca 2022, 14:16

Świat

Autor:
kgo//mm
Źródło:
Indianapolis Star, The Columbus Dispatch, Guardian

Posesja państwa Donakowskich z Leszczynka pod Kutnem (woj. łódzkie) miała zostać rozparcelowana bez ich zgody w związku z planowaną rozbudową skrzyżowania. Sprawę nagłośniliśmy pod koniec maja, teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje, że przedstawione przez projektanta rozwiązania "nie znalazły aprobaty" i mają być zmodyfikowane. Szczegółów jednak nie chce na razie podawać.

Działka miała być "otulona" skrzyżowaniem. GDDKiA zapowiada zmiany

Łódź

Działka miała być "otulona" skrzyżowaniem. GDDKiA zapowiada zmiany

4 lipca 2022, 14:07

Łódź

Autor:
bż/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź

Sąd Najwyższy ujawnił oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy za 2021 rok. Wynika z niego, że prezydent zgromadził około 30 tysięcy złotych oszczędności na rachunku bankowym. Jest też współwłaścicielem dwóch mieszkań. W porównaniu z poprzednim rokiem zarobki prezydenta wzrosły, a oszczędności spadły.

Oszczędności, akcje, nieruchomości. Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy

Z kraju

Oszczędności, akcje, nieruchomości. Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy

4 lipca 2022, 12:16

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

16 złotych za jagodziankę - zdjęcie tego przysmaku właśnie w tej cenie pokazał w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry. Zaznaczył przy tym, że taką jagodziankę można było kupić w osiedlowej piekarni we Wrocławiu. "Żart jakiś, pomyłka? Czy na serio?" - czytamy w komentarzach.

Jagodzianka nadziana inflacją. Ekonomista pokazuje ceny

Z kraju

Jagodzianka nadziana inflacją. Ekonomista pokazuje ceny

4 lipca 2022, 11:30

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Na środku jednej z ulic w Puławach (Lubelskie) leżała trumna, która wypadła z jadącego karawanu. Sprawą zajmuje się policja, która ustala, czy trumna - jak mówi przedstawiciel zakładu pogrzebowego - była pusta. Do mundurowych zgłosił się bowiem mężczyzna, który stwierdził, że w podobnej pochowano członka jego rodziny. 

Z karawanu podczas jazdy wypadła trumna. Policja ustala, czy była pusta

Polska

Z karawanu podczas jazdy wypadła trumna. Policja ustala, czy była pusta

4 lipca 2022, 13:29

Polska

Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Małopolscy policjanci zatrzymali po pościgu 17-latka, który w niedzielę w Dobczycach nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania motocyklem. Grozi mu więzienie i wysoki mandat za popełnione podczas ucieczki wykroczenia.

Policyjny pościg za 17-letnim motocyklistą

Polska

Policyjny pościg za 17-letnim motocyklistą

4 lipca 2022, 16:11

Polska

Autor:
bp
Źródło:
małopolska policja

Papież Franciszek w wywiadzie z agencją Reutera powiedział, że między watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem a ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem były prowadzone rozmowy w sprawie jego ewentualnej podróży do Moskwy. Papież stwierdził, że chciałby pojechać także do Kijowa. Rzecznik ukraińskiego MSZ, komentując te słowa, powiedział, że Ukraina ponawia zaproszenie dla papieża Franciszka i apeluje o dalsze modlitwy za naród ukraiński.

Wizyta papieża do Moskwy? Franciszek w rozmowie z agencją Reutera "o małym okienku od Putina"

Świat

Wizyta papieża do Moskwy? Franciszek w rozmowie z agencją Reutera "o małym okienku od Putina"

4 lipca 2022, 10:41
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 11:14

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 131 dni. Rzeczniczka ukraińskiego Dowództwa Południe Natalia Humeniuk poinformowała, że na Wyspie Węży na Morzu Czarnym, która znów jest pod kontrolą władz Ukrainy, umieszczono ukraińską flagę państwową. W miniony czwartek Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, informował, że z wyspy wycofały się siły rosyjskie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rzeczniczka ukraińskiego Dowództwa Południe: na Wyspie Węży umieszczono flagę Ukrainy

Świat

Rzeczniczka ukraińskiego Dowództwa Południe: na Wyspie Węży umieszczono flagę Ukrainy

4 lipca 2022, 5:16
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 15:39

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mb//now
Źródło:
PAP

Toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji i praworządności. I jest on dwustronny - powiedział Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. W specjalnym wywiadzie dyplomata mówił dziennikarce "Faktów" TVN o swoim dzieciństwie, roli Polski w życiu rodziny i swojej misji w Warszawie. - Jest to dla mnie poważna odpowiedzialność. Nie będę kłamał, znaczy to dla mnie i dla mojej rodziny ogromnie dużo. Mój ojciec kochał Polskę i chciał dla niej wszystkiego najlepszego - podkreślił. Emisja całej rozmowy w poniedziałek o godzinie 20 w TVN24.

Ambasador Mark Brzezinski. Wywiad Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Dziś o godzinie 20 w TVN24

Polska

Ambasador Mark Brzezinski. Wywiad Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Dziś o godzinie 20 w TVN24

4 lipca 2022, 11:56

Polska

Autor:
pp//now
Źródło:
TVN24

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek swój SMS-owy alert. Eksperci ostrzegają w poniedziałek przed lokalnymi burzami z gradem w północnych regionach kraju. W nocy i jutro niebezpiecznie może być również na południu kraju.

Alert RCB dla kolejnych regionów. "Zachowaj ostrożność"

Polska

Alert RCB dla kolejnych regionów. "Zachowaj ostrożność"

4 lipca 2022, 11:26
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 18:18

Polska

Aktualizacja:
Autor:
kw,as/dd
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Gdzie jest burza? W poniedziałek po południu wyładowania atmosferyczne pojawiają się w części Polski. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza. Nie przestaje grzmieć

Pogoda

Gdzie jest burza. Nie przestaje grzmieć

4 lipca 2022, 6:36
Aktualizacja: 4 lipca 2022, 18:10

Pogoda

Aktualizacja:
Autor:
kw,anw,as/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

We wtorek 5 lipca zostaną ogłoszone wyniki tegorocznych matur. Zależą od nich szanse maturzystów na dostanie się na wymarzone studia. Jak i gdzie sprawdzić swoje wyniki? Kiedy odbędą się egzaminy poprawkowe?

Wyniki matur 2022 - kiedy i gdzie można je sprawdzić?

Polska

Wyniki matur 2022 - kiedy i gdzie można je sprawdzić?

4 lipca 2022, 12:53

Polska

Autor:
mm
Źródło:
cke.gov.pl, tvn24.pl

Samolot przyszłości napędzany 20 silnikami jądrowymi, może pomieścić 5 tysięcy pasażerów, którzy mają do dyspozycji podniebne centrum handlowe, basen czy kino. Na razie to tylko wizualizacja autorstwa Hashema Al-Ghailiego, jednak opublikowane w sieci nagranie ma zapowiadać przyszłość transportu lotniczego.

Latający hotel, który nigdy nie wyląduje. Ma przewieźć równocześnie 5 tysięcy pasażerów

Ciekawostki

Latający hotel, który nigdy nie wyląduje. Ma przewieźć równocześnie 5 tysięcy pasażerów

4 lipca 2022, 14:04

Ciekawostki

Autor:
wac//am
Źródło:
Forbes

Prokuratura wszczęła działania nadzorcze i zwróciła się o akta umorzonego śledztwa w sprawie zanieczyszczenia rzeki Bóbr przez garbarnię w Lesznie Górnym (woj. lubuskie). Sprawę w ubiegłym roku badali śledczy z Żagania, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. Tymczasem Olga Orzechowska, dziennikarka TVN24 - w reportażu "Temat rzeka" - wykazała, że do wody płyną ścieki pełne niebezpiecznych substancji.

Ścieki spływają do rzeki Bóbr. Po reportażu TVN24 prokuratorzy chcą ponownie przejrzeć akta sprawy

Polska

Ścieki spływają do rzeki Bóbr. Po reportażu TVN24 prokuratorzy chcą ponownie przejrzeć akta sprawy

4 lipca 2022, 11:10

Polska

Autor:
bż/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź

Reporterka "Czarno na białym" Katarzyna Lazzeri otrzymała specjalne wyróżnienie jury River Film Festival za swój materiał "Podlasie: granica światów".

Reportaż Katarzyny Lazzeri wyróżniony przez jury River Film Festival

Polska

Reportaż Katarzyny Lazzeri wyróżniony przez jury River Film Festival

4 lipca 2022, 10:46

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Goście programu #BezKitu dyskutowali o nowym przedmiocie w szkołach - historii i teraźniejszości. Dedykowana mu książka profesora Wojciecha Roszkowskiego budzi wiele kontrowersji. - Wiedzę o społeczeństwie, czyli przedmiot, którego w tym momencie bardzo potrzebujemy, zastąpiono stekiem bzdur, które są pisane na polityczne zamówienie - ocenił poseł Lewicy Maciej Kopiec. Student i aktywista oświatowy Dominik Kuc pokazał zdjęcia pokazane w podręczniku, które według niego mają być dowodem na to, że książka nie "kształtuje myślenia". - Za pomocą historii, nauki humanistycznej, najłatwiej jest niestety manipulować - zwracał uwagę. Swoimi uwagami dzielili się także dyrektor stołecznego liceum Marcin Konrad Jaroszewski, uczennica Julia Pyzińska i Martyna Staszewska z Partii Republikańskiej.

Podręcznik do HIT już budzi emocje. "Stek bzdur pisany na polityczne zamówienie"

Polska

Podręcznik do HIT już budzi emocje. "Stek bzdur pisany na polityczne zamówienie"

4 lipca 2022, 16:54

Polska

Autor:
ads,
akw/kg
Źródło:
TVN24