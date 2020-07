Premier: Wirus jest w odwrocie, już nie trzeba się go bać. Idźmy tłumnie na wybory

Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim. Apelował tam o mobilizację podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus w tym tygodniu ostrzegał, że "pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca, a wręcz przyspiesza".

Premier Mateusz Morawiecki w środę namawiał zgromadzonych do uczestnictwa w drugiej turze wyborów prezydenckich. - Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca - apelował.

Morawiecki dalej zwracał uwagę, że w lokalach wyborczych "będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne, bardzo adekwatne". - Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca - mówił, nawiązując do pierwszej tury i nadchodzącej drugiej tury głosowania. - Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju - przekonywał.

Dzień wcześniej, podczas spotkania w Kraśniku premier podkreślał, że sytuacja epidemiczna "jest opanowana". - Jest coraz mniej zachorowań, dlatego wszystkich zapraszam: śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. Młodsi, starsi, w sile wieku. To bezpieczniejsze, niż jak codziennie wychodzicie do sklepu, na pocztę, do kościoła - mówił do zgromadzonych.

Premier podkreślał przy tym, że "wszyscy musimy pójść do urn wyborczych". - Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły (głosować), bo się obawiały. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus są słabsze, dużo słabsze - ocenił.

Premier: latem wirusy grypy i ten koronawirus są słabsze, dużo słabsze TVN24

Słowa Mateusza Morawieckiego o "odwrocie wirusa" stoją w opozycji do słów szefa Światowej Organizacji Zdrowia. Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w poniedziałek, że pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca. - Choć wiele krajów poczyniło postępy, tak naprawdę pandemia przyspiesza - ostrzegł. Według szefa WHO, "większość ludzi jest nadal podatna na wirusa", a pandemia nadal ma "przestrzeń, w której może się rozwijać".

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore na całym świecie na COVID-19 zmarło już ponad 500 tysięcy osób, a 10 milionów zostało zakażonych. Eksperci uważają, że prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych wirusa jest znacznie wyższa niż wskazują oficjalne dane, choćby dlatego, że wiele osób umiera bez poddania się testom.

W Polsce w czwartek odnotowano 371 potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem, w środę - 382, a we wtorek - 239.

"Jest strach przed koronawirusem"

O komentarz do słów premiera pytany był Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej", który jest jednym z autorów czwartkowego wywiadu w "DGP" z Adamem Bielanem, rzecznikiem prasowym sztabu Andrzeja Dudy. Bielan w rozmowie zwrócił uwagę, że "28 czerwca w grupie osób powyżej 60. roku życia była frekwencja o 10 punktów procentowych niższa niż w październiku zeszłego roku", a także że "milion osób mniej zagłosowało w tej grupie i tu są jeszcze rezerwy".

Dziennikarz, komentując słowa Morawieckiego i Bielana powiedział, że "tu się wszystko ze sobą rymuje". Dodał przy tym, że grupa powyżej 60 roku życia to grupa, gdzie "hegemonem jest Prawo i Sprawiedliwość, chociażby ze względu na różne świadczenia społeczne".

- W ten sposób PiS zaskarbił sobie lojalność wielu tego typu wyborców, natomiast problem jest zaciągnięcie ich do urn wyborczych w momencie, gdy epidemia jest widoczna, to wynika z badań. Jest strach przed koronawirusem - skomentował.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24