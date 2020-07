Komorowski: Duda i Kaczyński poprzez swoje słownictwo sami wypisali się z kręgu polskiej inteligencji

- Pan prezydent Duda mówi, że pochodzi z krakowskiej inteligencji. Otóż chciałbym pana, panie prezydencie, odesłać do definicji inteligenta (autorstwa - red.) ojca polskiej socjologii Floriana Znanieckiego, wielkiej, wybitnej postaci - zaproponował Komorowski. - Polski inteligent to człowiek dobrze wychowany. Otóż pan prezydent Duda, tak jak i (prezes PiS - red.) Jarosław Kaczyński, niewątpliwie mają związki z inteligencją. Nie wykazując dobrego wychowania w kwestiach politycznych, w moim przekonaniu sami się z kręgu polskiej inteligencji wypisali - ocenił. Jako przykład takich zachowań ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości Komorowski podał jego słowa o "zdradzieckich mordach".

Jak dodał Komorowski, prezes PiS i obecny prezydent "tego rodzaju inwektywami obrzucają liczącą się część polskiego społeczeństwa, za które ponoszą w pełni odpowiedzialność". - Bo przecież rządzą krajem bardzo zróżnicowanym - zauważył. - Okazywanie braku szacunku, a nawet, powiedziałbym, pogardy części obywateli jest czymś, co świadczy jak najgorzej i o prezydencie, i o premierze, i tak samo o panu Jarosławie Kaczyńskim. To są mali ludzie, źle wychowani - mówił gość TVN24.

"Oni sieją tę nienawiść i ta nienawiść niedługo do nich zapuka"

Bronisław Komorowski podkreślił, że "nie ma jednego źródła chamstwa w polityce". - Tych źródeł jest wiele. Czasami są to kompleksy, czasami to są urazy natury osobistej, czasami są to poglądy, na przykład na ludzi o odmiennej orientacji, odmiennym kolorze skóry, odmiennej historii. Ale w ogromnej mierze to jest brutalna, brzydka kalkulacja polityczna, polegająca na tym, że chcemy - obrażając jednych - przyciągnąć do siebie innych – diagnozował były prezydent.

"Każdy głos oddany na Andrzeja Dudę to jest tak naprawdę głos dla Jarosława Kaczyńskiego"

Bronisław Komorowski ocenił, że "każdy głos oddany na Andrzeja Dudę to jest tak naprawdę głos dla Jarosława Kaczyńskiego". - To jest głos na to, aby następne pięć lat - pośrednio lub bezpośrednio (...) - rządził Polską. Tak jak robi to w tej chwili – przekonywał. - To jest wybór: czy dopuścimy do tego, że wystarczy schować Jarosława Kaczyńskiego przed wyborami, tak jak się schował Antoni Macierewicz i parę innych kontrowersyjnych postaci, żeby ludzie dali się nabrać – wskazywał Komorowski.