Chciał przeszukać uzdrowisko, zatrzymał auto do kontroli. Z prawdziwymi policjantami nie zamierzał rozmawiać

Wpadł, bo nie miał legitymacji

Przeszukanie jednak nie doszło do skutku, bo 23-latek został wyproszony z budynku. To jednak go nie zniechęciło. - Po około dwóch godzinach ten sam mężczyzna zatrzymał pojazd osobowy, którym podróżowały dwie osoby. 23-latek zażądał od nich okazania zawartości przewożonego towaru - opisuje Bujakiewicz-Rodzeń. Kierowca i pasażer nie dali się jednak zwieść i poprosili "policjanta" o pokazanie legitymacji służbowej. Ten jednak oświadczył - jak relacjonuje Bujakiewicz-Rodzeń - że takiej nie posiada. - Czujni podróżni obezwładnili mężczyznę i wezwali na miejsce policję, co skutkowało tym, że 23-latek został zatrzymany i przewieziony na komisariat - mówi policjantka.