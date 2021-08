Ustawa anty-TVN. Piotr Zgorzelski i Cezary Tomczyk o Pawle Kukizie

Zgorzelski o Pawle Kukizie: jest człowiekiem bardzo naiwnym

Zdaniem Zgorzelskiego Kukiz jest "człowiekiem bardzo naiwnym i zostanie wykorzystany jak pożyteczny idiota". - Nawet wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość coś mu obieca, to oczywiście nie dotrzyma, a na końcu drogi, kiedy będzie potrzebny do jakiejś tam większości, do załatania większości przy jakiejś ustawie, to zostanie omamiony tym, że być może zostaną stworzone jednomandatowe okręgi wyborcze w jakiejś quasi-reformie systemu wyborczego, bo po prostu na razie PiS-owi on jest potrzebny - dodał.