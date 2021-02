Dworczyk: milion osób dostało dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19

Program szczepień przeciw COVID-19 ruszył w naszym kraju 27 grudnia ubiegłego roku. Wówczas, w ramach tak zwanej grupy zero, szczepieni byli przede wszystkim medycy. 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne i szczepione są kolejne grupy. Do użytku na unijnym rynku dopuszczono trzy preparaty - wspólny Pfizera i BioNTech'u, Moderny oraz AstraZeneki, powstały przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wszystkie te szczepionki są wykorzystywane w Polsce.

Dworczyk: przekroczyliśmy milion zaszczepionych dwiema dawkami

Koronawirus w Polsce

Po południu natomiast odbyła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której poinformował o zmianach w obostrzeniach. Zakładają one: dodatkowe obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim, obowiązek zasłonięcia twarzy maseczką, a nie przyłbicą czy szalikiem, kwarantannę po przyjeździe z Czech i Słowacji .

Niedzielski mówił również o programie szczepień w kontekście dostaw szczepionek AstraZeneki. - Pierwotnie mieliśmy takie deklaracje, że ponad 10 milionów szczepionek AstraZeneki trafi do nas łącznie w pierwszym półroczu. Z tych deklaracji pozostaje niewiele, bo w tej chwili mówimy, że w pierwszym kwartale to będzie dostawa rzędu ponad miliona, chyba miliona dwustu tysięcy, a drugi kwartał też staje pod znakiem zapytania - mówił. Potwierdził tym doniesienia o zmniejszeniu dostaw od tego producenta w drugim kwartale roku. Jak zaznaczył Niedzielski, może to skutkować zmianami w harmonogramie szczepień w Polsce.