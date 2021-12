Ksiądz profesor Wierzbicki: wyrządzono wielką krzywdę poprzez kłamstwo, że uchodźcy mają nam zagrażać

Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, etyk i teolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do sytuacji migrantów na granicy, stwierdził, że "wyrządzono wielką krzywdę poprzez kłamstwo, że uchodźcy mają nam zagrażać". Jego zdaniem to jest "ogromna manipulacja ludzką świadomością". - Jak tu śpiewać kolędy "Cicha noc", kiedy ta noc jest potworna, kiedy ona nie jest święta, jest potworna dla tych naszych braci i sióstr - dodał.

- U nas wyrządzono wielką krzywdę poprzez kłamstwo, że uchodźcy mają nam zagrażać, naszej kulturze, wierze, cywilizacji, czy też mają nam nawet zagrażać zdrowotnie. To jest przesąd i to jest ogromna manipulacja ludzką świadomością - stwierdził.

Dodał, że "fakt, że ich tutaj nasyła (Alaksandr - red.) Łukaszenka, nie usprawiedliwia tak potwornego traktowania ludzi". - Mamy już ofiary śmiertelne, ziemia polska stała się grobem dla kilku, a może nawet już kilkunastu osób, (...) wstrząsający jest fakt, że to nie dociera do dużej ilości osób - kontynuował ksiądz profesor Wierzbicki.

Ksiądz Wierzbicki: barbarzyństwu należy postawić tamę i dopiero potem możemy śpiewać kolędy

Odnosząc się do postawy wobec migrantów, mówił, że w takich sytuacjach "są bardzo jasne procedury". - Wystarczy tylko przestrzegać prawa, tu nie ma żadnej sprzeczności z ochroną granicy, jeśli ktoś przybywa, należy stosować wszystkie stosowne procedury - mówił dalej.

Jego zdaniem "próbuje się chrześcijaństwo zepchnąć do funkcji jakiejś politycznej, wręcz obłędnej". - Bo to jest obłęd, żeby pozwalać na to, żeby ludzie błąkali się po lasach, topili w bagnach, w rzekach. Nie można o tym myśleć beznamiętnie - powiedział gość "Kropki nad i".