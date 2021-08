Migranci na polsko-białoruskiej granicy. Ksiądz Alfred Wierzbicki: świętością jest człowiek, nie terytorium

Duchowny o wizycie na granicy

W jego ocenie, "mamy do czynienia z jakąś wielką bezdusznością". - Trzeba apelować do wrażliwości. W każdym systemie etycznym, we wszystkich systemach filozoficznych i religijnych jest tak zwana złota reguła. Proponowałbym także tym, którzy sprawują dzisiaj władzę w Polsce zastosować tę regułę. A co by było, gdyby oni się tam znaleźli, a przecież to wcale nie jest niemożliwe. To jest ludzki los - mówił duchowny.