46 osób skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym w Kościele podpisało się pod listem do członków Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W ośmiu przedstawionych postulatach domagają się między innymi zawieszenia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy, do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań. W przypadku potwierdzenia stawianych mu zarzutów – postulują usunięcie go z funkcji przewodniczącego.

Część z 46 osób sygnuje list swoimi prawdziwymi imionami i nazwiskami, kilka osób podpisuje się pseudonimami, pozostali sygnatariusze pragną pozostać anonimowi.

Autorzy pisma przedstawili osiem postulatów. Pierwszym z nich jest "zawieszenie abp. Tadeusza Wojdy w pełnieniu obowiązków przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań", a "w przypadku potwierdzenia stawianych mu zarzutów – usunięcie go z funkcji przewodniczącego".

"Jako osoby skrzywdzone w Kościele wyrażamy zaniepokojenie sprawami opisanymi przez red. Zbigniewa Nosowskiego w artykule 'Czy Ksiądz Biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?' Pytania do abp. Tadeusza Wojdy" na portalu Więź.pl. Biorąc pod uwagę, iż opisane kwestie dotyczą skandalicznego sposobu traktowania osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w diecezji, którą kieruje wybrany większością Waszych głosów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracamy się do Was wszystkich w formie listu otwartego" - napisali autorzy pisma.

W przywołanej publikacji opisana jest kwestia potencjalnych zaniedbań metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy w "bieżących sprawach dotyczących zarzutów wykorzystania seksualnego ze strony duchownych".

Autorzy listu oczekują od biskupów także: doprowadzenia do spotkania KEP z delegacją osób skrzywdzonych, wsparcia w Watykanie dla propozycji zmian w prawie kanonicznym (m. in. nadanie pokrzywdzonym statusu strony procesowej), określenia dokładnego terminu rozpoczęcia działań niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 r. oraz zmian dotyczących zasad i praktyk stosowanych w Kościele rzymskokatolickim Polsce w odniesieniu do zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego.

Jak podała "Więź", list został przekazany w poniedziałek, 13 maja, 14 członkom Rady Stałej KEP oraz do wiadomości nuncjusza apostolskiego w Polsce. Kwartalnik dowiedział się od inicjatorów listu otwartego, że w ciągu siedmiu dni od przekazania dokumentu członkom Rady Stałej KEP nie było ze strony adresatów żadnej oficjalnej reakcji. "Nieoficjalnie niektórzy biskupi indywidualnie wyrazili swoją przychylność wobec treści listu otwartego, zapowiadając chęć zmian i konkretne plany" - napisano.

Publikujemy treść listu otwartego skrzywdzonych:

Drodzy Bracia w Chrystusie,

Jako osoby skrzywdzone w Kościele wyrażamy zaniepokojenie sprawami opisanymi przez red. Zbigniewa Nosowskiego w artykule "'Czy Ksiądz Biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?'. Pytania do abp. Tadeusza Wojdy" na portalu Więź.pl. Biorąc pod uwagę, iż opisane kwestie dotyczą skandalicznego sposobu traktowania osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w diecezji, którą kieruje wybrany większością Waszych głosów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracamy się do Was wszystkich w formie listu otwartego.

"Nikt nie powinien błagać o sprawiedliwość w Kościele" – napisała w swoim zeszłorocznym apelu Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich. Ponieważ jednak w wielu polskich diecezjach pokrzywdzeni wciąż traktowani są przedmiotowo, a od ludzkiego cierpienia ważniejsze okazuje się dobro instytucji, sformułowaliśmy listę postulatów mających na celu poprawę tej sytuacji. Należą do nich:

1. Zawieszenie abp. Tadeusza Wojdy w pełnieniu obowiązków przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań. W przypadku potwierdzenia stawianych mu zarzutów – usunięcie go z funkcji przewodniczącego.

2. Spotkanie Konferencji Episkopatu Polski z Delegacją Skrzywdzonych podczas zebrania plenarnego jeszcze w roku 2024.

3. Wystosowanie w imieniu Konferencji Episkopatu Polski listu do Stolicy Apostolskiej w celu poparcia idei zmian w prawie kanonicznym (m. in. nadania pokrzywdzonym statusu strony). Propozycje konkretnych zmian wpływających na poprawę sytuacji osób skrzywdzonych w Kościele możemy przedstawić podczas spotkania.

4. Określenie dokładnego terminu rozpoczęcia działań niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 r.

5. Wprowadzenie ogólnopolskiej listy dobrych i złych praktyk dotyczących tych aspektów kontaktu ze skrzywdzonymi, których nie obejmuje prawo kanoniczne.

6. Powołanie darzonego przez nas zaufaniem Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele.

7. Uzupełnienie wytycznych KEP o obowiązek docierania przez biskupów do osób pokrzywdzonych, o których dowiadują się oni z mediów.

8. Zaangażowanie w każdej diecezji przynajmniej jednej kobiety w system pomocy osobom pokrzywdzonym.

Bracia, kiedy w listopadzie 2023 roku jedna z nas, Tośka Szewczyk, przekazała Wam swój list otwarty razem z "talerzem skrzywdzonych" wielu z Was twierdziło, że był to gest niepotrzebny. Przyszedł czas, aby powiedzieć: sprawdzamy. Sprawdzamy, czy list otwarty, któremu nie towarzyszą ważne dla nas symbole, rzeczywiście zwróci Waszą uwagę i przyniesie oczekiwane skutki.

Gwarantujemy Wam jednocześnie, że dopóki wystarczy nam sił, w ten czy inny sposób będziemy upominać się o uszanowanie godności osób skrzywdzonych i respektowanie podstawowych zasad moralności chrześcijańskiej w Kościele w Polsce. Mamy nadzieję, że staniecie w tej walce po tej samej stronie.

Tośka Szewczyk Robert Fidura Jakub Pankowiak Ewa Orłowska Tomasz Idzikowski Justyna Steranka Anna Strużyńska Regina Krzywoń Andrzej Hurny Katarzyna Saß Tomasz Statnik Ks. Kuba Anna Misiewicz Mariusz Milewski Bożydar Justyna Zalewska Barbara Borowiecka Estera Isakowska Dawid W. Sebastian Krasucki Iwona Bednarz-Major Anna Malak Tomasz ze Szczecina Dagmara Kopek Tomasz Szaramowicz Karolina Smolnicka Arkadiusz Górecki Ewelina Nadzieja Zamojska oraz 18 osób skrzywdzonych, które pozostają anonimowe

