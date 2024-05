Różne emocje ludźmi targają. Nawet jeśli to jest prawda, to nie mam o to jakiejś szczególnej pretensji - powiedział Jacek Sasin, polityk PiS, były minister aktywów państwowych. Komentował w ten sposób taśmy Daniela Obajtka, w których były prezes Orlenu mówił, że trzeba "za****ć" Sasina. - Pan prezes Obajtek podważał wiarygodność tych nagrań. Chcę w to wierzyć - dodał polityk PiS.

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Jacek Sasin, poseł PiS, były minister aktywów państwowych. Był pytany o ujawnione nagrania Daniela Obajtka, na których były prezes Orlenu mówił między innymi, że "trzeba zrobić tak, żeby za****ć" Sasina.

- Pan prezes Obajtek podważał - również w rozmowie ze mną - wiarygodność tych nagrań. Ja chcę w to wierzyć. Powiem tak - chcę w to wierzyć - powiedział gość TVN24.

Dopytywany, czy w wierzy, czy "chce wierzyć", odparł: - Wierzę to w Boga, a w to, co mówią ludzie, to chcę wierzyć.

Przekonywał, że "to nie jest nic nadzwyczajnego". - Różne emocje ludźmi targają, szczególnie jak ze sobą współpracują w trudnym obszarze, w trudnych momentach, często kryzysowych. Te różne emocje w różny sposób się uzewnętrzniają - powiedział.

- Nawet jeśli to, co pan redaktor zacytował, jest prawdą, to nie mam o to jakiejś szczególnej pretensji - dodał Sasin.

Sasin: Dostałem notatkę w sprawie Samera A. Nie mogę ujawnić jej treści

Prokuratura bada sprawę spółki córki Orlenu - Orlen Trading Switzerland (OTS), która miała stracić ponad 1,5 miliarda złotych wypłaconych jako zaliczki kontrahentom, którzy nie zrealizowali dostaw. Portal Onet napisał, że były już prezes OTS, pochodzący z Libanu Samer A., jest podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah.

Jak powiedział Sasin, służby specjalne wielokrotnie kierowały różnego rodzaju notatki dotyczące różnych zdarzeń w Orlenie. - Za każdym razem postępowałem tak samo, w ramach kompetencji, które posiadałem, czyli zlecałem organom spółki, zarządowi, radzie nadzorczej analizę tej sprawy i przedstawienie mi informacji o tym, czy rzeczywiście te zarzuty, czy te uwagi są właściwe - skomentował.

Przekazał, że taką notatkę od służb dostał również w sprawie Samera A. Sprecyzował, że stało się to już po tym, jak został on prezesem spółki córki Orlenu.

Pytany, jakie informacje znalazły się w notatce od służb, odpowiedział: - To jest dokument, który był oznaczony klauzulą niejawny. Nie mogę ujawnić, co było w tej notacje, którą otrzymałem.

- Dostałem taki sygnał i postąpiłem w sposób taki, jak zakłada to prawo (...), czyli zleciłem rzeczywiście analizę tych spraw organów spółki. (…) Żaden minister aktywów państwowych nie ma takiej kompetencji, żeby osobiście swoją decyzją zmieniać prezesów - zaznaczył Sasin.

Dopytywany, czy zapytał Daniela Obajtka kim jest Samer A., potwierdził. - Z tego co pamiętam, rzeczywiście zapytałem. I dostałem odpowiedź na wskazującą na fachowość, kompetencje i kontakty tego człowieka - mówił polityk PiS.

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24