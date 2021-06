Powrót mistrzów kina na Lazurowe Wybrzeże, Jodie Foster z Honorową Złotą Palmą. Cannes bez Polaków

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, jedna z najbardziej prestiżowych imprez świata filmu, powraca do względnej normalności. Szefowie imprezy ogłosili tegoroczną listę tytułów. Miłośnicy kina, którzy dotrą na Lazurowe Wybrzeże, będą mogli zobaczyć najnowsze filmy wybitnych twórców: Leosa Caraxa, Paula Verhoevena, Wesa Andersona, Asghara Farhadiego, Francois Ozona, Mii Hansen-Love, Ildikó Enyedi czy Seana Penna.

74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes będzie - jak podkreślają organizatorzy - pierwszym dużym przedsięwzięciem kulturalnym, organizowanym na Starym Kontynencie w cieniu pandemii COVID-19. Festiwal, który został przesunięty na lipiec, będzie odbywać się przy zachowaniu wszystkich restrykcji, żeby zapewnić uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo.

Rokrocznie już samo ogłoszenie listy oficjalnej selekcji jest dużym świętem. Tytuły zaprezentowano w czwartek podczas ponad półtoragodzinnej konferencji prasowej. Lista obejmuje kilka sekcji: Konkurs Główny, Poza Konkursem, Pokazy Specjalne, Un Certain Regard, Pokazy Nocne oraz - i tu nowość - Premiery Cannes.

Jodie Foster z Honorową Złotą Palmą

Jeszcze w środę organizatorzy festiwalu ogłosili, że gwiazdą specjalną wieczoru otwarcia tegorocznej edycji będzie Jodie Foster, która otrzyma Honorową Złotą Palmę.

Foster, jedna z najbardziej rozpoznawanych postaci współczesnego kina, doceniona została przez canneński festiwal 45 lat po premierze "Taksówkarza" Martina Scorsese, w którym zagrała jako 14-latka. Pierwsza duża rola przyniosła jej pierwszą nominację do Oscara.

Zdobywczyni dwóch Oscarów za role w "Oskarżonych" (1988 r.) oraz "Milczeniu owiec" (1991 r.), jest również uznaną reżyserką oraz producentką filmową.

Jodie Foster IAN LANGSDON/PAP/EPA

Carax wraca z musicalem

74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes otworzy najnowszy film jednego z najbardziej utalentowanych reżyserów francuskich Leosa Caraxa. Twórca miedzy innymi "Chłopak spotyka dziewczynę" czy "Holy Motors" wraca z fabułą po dziewięciu latach przerwy. W Cannes zaprezentuje musical "Annette" z Marion Cotillard, Adamem Driverem i Simonem Helbergiem w rolach głównych. Film będzie walczyć w Konkursie Głównym o Złotą Palmę.

Jeszcze w kwietniu szef festiwalu Thierry Frémaux ogłosił, że w tegorocznym konkursie znajdą się dwa filmy wyselekcjonowane w ubiegłym roku: "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona i "Benedetta" Paula Verhoevena.

"Kurier Francuski z Liberty..." to zbiór historii z amerykańskiego magazynu, publikowanego w fikcyjnym francuskim mieście w XX wieku. Jak zwykle Anderson zgromadził na planie gwiazdorską obsadę. Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothee Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray i Owen Wilson - to tylko niektóre z nich.

Zwiastun filmu "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona 20th Century Studios / Walt Disney Polska

Natomiast dramat erotyczny "Benedetta" holenderskiego klasyka opowiada o XVII-wiecznej zakonnicy, która zmaga się natarczywymi wizjami. Na ekranie zobaczymy między innymi Virginie Efirę, Charlotte Rampling i Lamberta Wilsona.

Oba filmy zostały zakwalifikowane do tegorocznego konkursu, ponieważ ich twórcy zgodzili się na wstrzymanie swoich premier do czasu, aż będą mogły zadebiutować w Cannes.

Powrót mistrzów

Frémaux w czwartek odczytał listę 24 filmów, które rywalizować będą o Złotą Palmę. Obserwatorzy kina autorskiego chyba na taki zestaw filmów czekali, bo - jak szef festiwalu zaznaczył - podjęto ogromny wysiłek, aby cała oficjalna selekcja łączyła to, co najlepsze w kinie francuskim z tym, co najciekawsze w światowej kinematografii.

W tym roku w Konkursie Głównym zobaczymy filmy reżyserów dobrze znanych z canneńskiej imprezy, w tym Nanniego Morettiego (Złota Palma w 2001 roku za "Pokój syna"), Jacquesa Audiarda (wraca po raz piąty; Złota Palma w 2015 roku za "Imigrantów"), Asghara Farhadiego (czwarty film w Konkursie Głównym), Francois Ozona (czwarty film w Konkursie Głównym), Kornela Mundruczo (czwarty film w Konkursie Głównym), Apichatponga Weerasethakula (trzeci film w Konkursie Głównym), Mahamat-Saleha Harouna (trzeci film w Konkursie Głównym) Seana Penna (trzeci film w Konkursie Głównym), Kiriłła Sieriebriennikowa (drugi film w Konkursie Głównym), Joachima Triera (drugi film w Konkursie Głównym), Justina Kurzela (drugi film w Konkursie Głównym), Catherine Corsini (drugi film w Konkursie Głównym), Ryusuke Hamaguchiego (drugi film w Konkursie Głównym).

"Początkowo to miał być film dokumentalny" (fragment rozmowy z Francoisem Ozonem z września 2019 roku) tvn24

Na Lazurowym Wybrzeżu w wyścigu o Złotą Palmę zadebiutują laureaci berlińskich Złotych Niedźwiedzi: Nadav Lapid i Ildikó Enyedi. Lapid zachwycił "Synonimami" podczas Berlinale w 2019 roku, a Enyedi z "Duszą i ciałem" wygrała w 2017 roku.

W Konkursie Głównym pojawi się najnowszy film jednego z najciekawszych amerykańskich twórców kina niezależnego Seana Bakera, który zachwycał światową krytykę "Mandarynką" i "Florida Project" z Willemem Dafoe.

W sekcji Pokazy Specjalne zadebiutuje aktorka i piosenkarka Charlotte Gainsbourg, która wyreżyserowała "Jane Par Charlotte"

Jak to zazwyczaj bywa, organizatorzy w najbliższych tygodniach będą uzupełniać podaną w czwartek listę filmów.

Przewodniczącym tegorocznego jury Konkursu Głównego został Spike Lee.

Spike Lee Shutterstock

74. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes odbędzie się w dniach 6-17 lipca.

Cannes 2021. Lista filmów oficjalnej selekcji

Konkurs Główny

"Annette" Leos Carax (film otwarcia) "Tre Piani" Nanni Moretti "Tout S’est Bien Passé" François Ozon "Un Héros (A Hero)" Asghar Farhadi "Titane" Julia Ducournau "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wes Anderson "Red Rocket" Sean Baker "Petrov’s Flu" Kiriłł Sieriebriennikow "Par Un Demi Clair Matin" Bruno Dumont "Nitram" Justin Kurzel "Memoria" Apichatpong Weerasethakul "Lingui" Mahamat-Saleh Haroun "Les Olympiades (Paris 13th District)" Jacques Audiard "Les Intranquilles " Joachim Lafosse "La Fracture" Catherine Corsini "Casablanca Beats" Nabil Ayouch "Julie (En 12 Chapitres)" Joachim Trier "Hytti Nro 6" Juho Kuosmanen "Ha’berech" Nadav Lapid "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchi "Bergman Island" Mia Hansen-Love "Benedetta" Paul Verhoeven "A Feleségem Története" Ildikó Enyedi "Flag Day" Sean Penn

Poza Konkursem

"Aline" Valérie Lemercier "Stillwater" Tom Mccarthy "The Velvet Underground" Todd Haynes "Emergency Declaration" Han Jae-Rim "De Son Vivant" Emmanuelle Bercot "Bac Nord" Cédric Jimenez "Babi Yar" Siergiej Łoźnica

Pokazy Nocne

"Oranges Sanguines" Jean-Christophe Meurisse

Premiery Cannes

"Cette Musique Ne Joue Pour Personne" Samuel Benchetrit "Cow" Andrea Arnold "Tromperie" Arnaud Desplechin "Evolution" Kornél Mundruczo "In Front Of Your Face" Hong Sang-Soo "Serre-Moi Fort" Mathieu Amalric "Mothering Sunday" Eva Husson

Pokazy Specjalne

"H6" Yé Yé "Cahiers Noirs" Shlomi Elkabetz "O Marinheiro Das Montanhas" Karim Aïnouz "JFK Revisited: Through The Looking Glass" Oliver Stone "Jane Par Charlotte" Charlotte Gainsbourg

Un Certain Regard

"The Innocents" Eskil Vogt "After Yang" Kogonada "Lamb" Valdimar Jóhannsson "Noche De Fuego" Tatiana Huezo "Bonne Mère" Hafsia Herzi "Blue Bayou" Justin Chon "Moneyboys" C.B Yi "Freda" Gessica Généus "Un Monde" Laura Wandel "Commitment Hasan" Hasan Semih "House Arrest" Aleksiej German Jr.

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl