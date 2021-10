Roczny chłopiec ze złamaną ręką i nogą trafił do szpitala. Zarzuty dla ojca i matki

Matka przywiozła do szpitala dziecko. Roczny chłopiec miał złamaną rękę i nogą. Lekarze podejrzewali, że ktoś się nad nim znęcał i zawiadomili policję. Zarzuty znęcania się nad dzieckiem oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przedstawiła kielecka prokuratura rodzicom chłopca.

Chłopiec został przywieziony do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we wtorek wieczorem przez 29-letnią matkę. Nad dzieckiem tego dnia opiekę sprawował 32-letni ojciec.

Zarzuty

Jednocześnie prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kielcach z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Cezarego G. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec Alicji Ż., której grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.