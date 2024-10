Zgwałcił i udusił poznaną w autobusie dziewczynę. Stanie przed sądem

czytaj dalej

- To wykorzystywanie narzędzi służących do śledzenia terrorystów, osób, które zagrażają bezpieczeństwu, do ścigania osób, które zagrażały poprzedniej władzy - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, komentując ustalenia tvn24.pl na temat inwigilacji Pegasusem jednej z liderek Strajku Kobiet i próby inwigilowania drugiej. Tomasz Trela z Lewicy ocenił, iż to "chamstwo w wykonaniu PiS, że podsłuchiwali ludzi do własnych celów politycznych". Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił, że "sprawa jest znana zespołowi śledczemu".