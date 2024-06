Portal Politico sporządził listę 23 "najdziwniejszych" nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego. Wśród nich znaleźli się między innymi cypryjski influencer, który nigdy nawet nie głosował, grecka rzeźniczka, rumuńska prorosyjska skandalistka i co najmniej kilka osób mających problemy z prawem. Na liście jest dwóch europosłów w Polski.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyłonionych zostało 720 nowych europosłów. Po wyborach większość z nich przystępuje do grup politycznych, czyli frakcji. Politico zwraca uwagę, że do sformowania frakcji potrzebnych jest 23 europosłów z siedmiu różnych państw. Dlatego portal przygotował listę właśnie 23 nowych najdziwniejszych europosłów. "Oto najdziksi, najbardziej szaleni, najdziwniejsi posłowie do PE wybrani w ostatni weekend. Gdyby mieli połączyć siły, spełniliby wszystkie kryteria, by utworzyć własną grupę polityczną. Czy tak zrobią? Nie, ale nie o to tutaj chodzi" - stwierdza portal.

"Najdziksi, najbardziej szaleni, najdziwniejsi" posłowie do PE. Ranking Politico

Fidias Panayiotou, Cypr. To 25-letni influencer, który w eurowyborach zajął trzecie miejsce w swoim kraju, zdobywając ok. 19 proc. głosów. Jest autorem popularnych w serwisie YouTube filmów, w tym takiego, w którym pokazuje, jak rzekomo "stoi przez cztery dni z rzędu" oraz takiego, w którym skłonił Elona Muska, by go przytulił. Na platformie YT śledzi go ponad 2,6 miliona ludzi. Nowy europoseł przyznaje, że nie interesuje się polityką, nie ma na ten temat wiedzy i nigdy nie głosował.

Fidias Panayiotou zajął trzecie miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Cyprze ENEX

Galato Alexandraki, Grecja. To 76-letnia emerytka z miasta Aleksandropolis na północy kraju, która niegdyś zajmowała się hodowlą bydła, a teraz prowadzi sklep mięsny. "Być może zostanie teraz Rzeźnikiem z Brukseli?" - zastanawia się Politico i zwraca uwagę, że kobieta jest tak rozpoznawalna w lokalnej społeczności, że wcale nie prowadziła kampanii wyborczej ani nie udzielała wywiadów, a mimo to zdobyła mandat dla nacjonalistycznej partii Greckie Rozwiązanie.

Ilaria Salis, Włochy. Ma 39 lat i jest nauczycielką. Została wybrana europosłanką, choć od kilku miesięcy przebywa w areszcie w Budapeszcie, gdzie jest sądzona za napaść na dwóch neonazistów. Jej sprawa wywołała oburzenie opinii publicznej, gdy media obiegły sceny z sądu, do którego przyprowadzono ją skutą łańcuchami. Sprawa doprowadziła też do dyplomatycznego zgrzytu na linii Włochy-Węgry. Jej prawnicy argumentują, że zgodnie z unijnymi przepisami, po otrzymaniu mandatu chroni ją teraz immunitet.

Ilaria Salis przebywa w węgierskim areszcie Reuters Archive

Petras Gražulis, Litwa. To 65-letni były poseł, którego w zeszłym roku pozbawiono mandatu po tym, jak zagłosował za innego parlamentarzystę, nieobecnego wtedy w litewskim Sejmie. Otrzymał wówczas 10-letni zakaz ubiegania się o urzędy. Politico wskazuje, że Gražulis znany jest z homofobicznych wypowiedzi.

Afroditi Latinopoulou, Grecja. Jak pisze Politico, ta 33-latka nosi imię po greckiej bogini piękna, a w przeszłości została wykluczona z partii Nowa Demokracja za to, że skrytykowała w mediach społecznościowych wygląd jednej z telewizyjnych prezenterek. Opowiada się za zakazaniem osobom LGBT pracy w systemie edukacji, jest też przeciwniczką aborcji i imigracji.

Rozwiń

Grzegorz Braun, Polska. Politico wskazuje, że polityk Konfederacji Korony Polskiej "ma skłonność do niszczenia symboli religijnych". Wymienia zgaszenie świec chanukowych w Sejmie oraz dewastację choinki ozdobionej bombkami z flagami UE i Ukrainy.

Sarah Knafo, Francja. 31-latka jest partnerką skrajnie prawicowego, 65-letniego Érica Zemmoura, który startował w wyborach prezydenckich we Francji w 2022 roku i był czwarty w pierwszej turze. Zemmour jest liderem partii Rekonkwista, z której to list Knafo uzyskała mandat. Jedną z ważniejszych nowych europosłanek tego ugrupowania, która otwierała jego listę, była zaś siostrzenica Marine Le Pen, Marion Maréchal, którą to Zemmour w środę wykluczył ze swojej partii.

Rozwiń

Alvise Pérez, Hiszpania. Ten 34-latek deklaruje, że chce "zniszczyć system i odbudować go od podstaw", określa się mianem prokuratora "skorumpowanych i przestępców" oraz znany jest m.in. z planowania budowy największego więzienia w Europie. W mediach społecznościowych śledzą go setki tysięcy ludzi.

Rozwiń

Filip Turek, Czechy. W przeszłości był kierowcą rajdowym i nie ukrywa swojej pasji do motoryzacji, którą określa jako swoje "przeznaczenie". Jednym z jego priorytetów jest wstrzymanie wprowadzenia zakazu używania samochodów z silnikami spalinowymi. Poza tym wobec niego toczy się postępowanie w związku ze zdjęciem, na którym widać, jak jadąc samochodem, wykonuje domniemane pozdrowienie nazistowskie. Kilka dni temu w mediach społecznościowych zamieścił przeróbkę tego zdjęcia.

Rozwiń

Sibylle Berg, Niemcy. To 62-letnia pisarka, która zdobyła mandat z ramienia satyrycznej partii Die PARTEI. Politico pisze, że priorytetowo Niemka chce się zajmować takimi problemami, jak inwigilacja, prywatność i walka klas.

Roberto Vannacci, Włochy. W przeszłości służył w wojsku, a sporą popularność zyskał w zeszłym roku, gdy jego książka, w której zawarł kontrowersyjne stwierdzenia dotyczące kobiet, homoseksualizmu i imigracji, stała się bestsellerem. Wielokrotnie gościł w popularnych programach telewizyjnych, gdzie nazywał Benito Mussoliniego "mężem stanu".

Rozwiń

Helmut Geuking, Niemcy. Europosłem został wybrany po raz drugi. W trakcie poprzedniej kadencji zrezygnował z mandatu, a na jego miejsce wszedł jego syn Niels. Obaj należą do - nie inaczej - Niemieckiej Partii Rodzin.

Diana Sosoaca, Rumunia. Jest prorosyjską polityczką, znaną z licznych kontrowersji i skandali. W czasie pandemii walczyła z obostrzeniami i szczepionkami, teraz występuje przeciwko pomocy dla Ukrainy, a w swoich publicznych wypowiedziach powtarza kremlowską narrację. Chadza na przyjęcia do rosyjskiego ambasadora, występuje w rosyjskich mediach państwowych, a Wołodymyra Zełenskiego nazywa "nazistą". Wystąpiła w parlamencie z projektem ustawy przewidującej aneksję przez Bukareszt ziem ukraińskich, które przed II wojną światową należały do Rumunii.

Diana Sosoaca to najbardziej kontrowersyjna postać rumuńskiej sceny politycznej ENEX

Milan Mazurek, Słowacja. Ten 30-latek był niegdyś skazany za rasistowskie uwagi pod adresem społeczności romskiej. Jeden z jego kolegów szkolnych powiedział mediom, że w młodości wdawał się w bójki z Romami, a także że uważa, iż Holokaust był oszustwem, a odwiedzając Auschwitz, "uśmiechał się".

Petr Bystron, Niemcy. Jest jednym z najważniejszych polityków skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec i dotychczas był członkiem Bundestagu. Czeski wywiad oskarżył go o branie pieniędzy od portalu Voice of Europe - de facto rosyjskiej agentury. "Zasłynął" też licznymi antyukraińskimi i prokremlowskimi wypowiedziami.

Rozwiń

ZOBACZ TEŻ: Jeden z najważniejszych polityków AfD miał dostawać pieniądze od rosyjskiego wywiadu

Marco Tarquinio, Włochy. To dziennikarz, były dyrektor katolickiej gazety "Avvenire" ("Przyszłość"). Trafił na pierwsze strony włoskich gazet, gdy powiedział, że chce rozwiązać NATO, a Ukraina powinna była zdecydować się na "obronę bez użycia przemocy".

Anders Vistisen, Dania. Skrajnie prawicowy polityk jest jednym z kandydatów na stanowisko nowego szefa Komisji Europejskiej, popieranym przez frakcję Tożsamość i Demokracja. W kwietniu brał udział w debacie kandydatów i powiedział m.in., że gdyby został szefem KE, to zwolniłby 10 tysięcy unijnych urzędników.

Manuela Ripa, Niemcy. 48-latka w zeszłym roku miała być oskarżona przez niektórych swoich współpracowników o nękanie, choć oskarżenia te padały anonimowo. Kobieta przyznała wówczas, że jest "w szoku" z powodu takich anonimowych doniesień. W tym roku niemiecki "Die Welt" napisał, że dostarczyła poufne dokumenty z negocjacji w PE jednej z firm.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Niemcy. 66-letnia polityczka najbardziej znana jest ze swojego wsparcia dla Ukrainy oraz zamiłowania do jazdy motocyklami. Wzbudziła kontrowersje pod koniec maja, gdy w wywiadzie powiedziała, że kanclerz Olaf Scholz wykazuje się "niemal autystycznymi cechami, zarówno w zakresie swoich kontaktów społecznych w polityce, jak i braku zdolności wyjaśnienia swoich działań obywatelom". Liderzy partii Scholza, SPD, domagali się przeprosin od Strack-Zimmermann, a głos zabrało także Niemieckie Stowarzyszenie Autyzmu, zwracając uwagę, że autyzm często jest wykorzystywany jako obelga w przestrzeni publicznej. Wypowiedź 66-latki została przez wiele osób uznana za dyskryminującą.

Rozwiń

Hristo Petrow, Bułgaria. Lub Itzo Hazarta, bo tak brzmi jego pseudonim artystyczny. 45-latek jest popularnym raperem, którego piosenki towarzyszyły protestom przeciwko korupcji w kraju.

Fredi Beleri, Grecja. Swój wybór na europosła 52-latek świętował w więzieniu w Albanii. Trafił tam na dwa lata po tym, jak został skazany za kupowanie głosów w wyborach z 2023 roku, w których został wybrany burmistrzem albańskiego miasteczka Himara (stanowiska nie objął). W wyborach europejskich w Grecji dostał ponad 237 tysięcy głosów. Beleri jest przedstawicielem greckiej mniejszości w Albanii, Himara to jego rodzinne miasteczko.

Daniel Obajtek, Polska. Politico nazywa go "złotym dzieckiem" rządu Prawa i Sprawiedliwości. Portal dodaje, że w europarlamencie Obajtek może natknąć się na również wybranego Michała Szczerbę, który wzywał go na przesłuchania sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej, jednak bezskutecznie - były szef Orlenu tłumaczył, że wezwanie nie zostało mu skutecznie doręczone, poza tym "ma teraz kampanię".

Ivan David, Czechy. To skrajnie prawicowy polityk, dotychczasowy europoseł, a z zawodu psychiatra. W ostatniej kadencji należał do frakcji Tożsamość i Demokracja, ale jak zauważa Politico, był jednym z największych buntowników w europarlamencie, bo aż ponad 4,4 tysiąca razy zagłosował inaczej niż ona.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: Politico, France 24, Balkan Insight, tvn24.pl