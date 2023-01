WOŚP 2023. Sztaby zagraniczne

WOŚP 2023 to nie tylko wspólne granie w Polsce. Orkiestra zagra też w 25 państwach świata, od Nowej Zelandii po USA. Auckland, Chociebuż i Chicago to tylko niektóre miejsca, w których zarejestrowano tegoroczne sztaby. Zaglądamy do nich przed Finałem Orkiestry.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Zebrane środki zostaną przeznaczone na walkę z sepsą. Jak podkreśla WOŚP - w tym roku Orkiestra gra dla wszystkich: małych i dużych.

Orkiestra od lat gra nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Niektóre skupiają działania na szerszych obszarach niż tylko pojedyncze miasta.

Po raz siódmy partnerem i gospodarzem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest TVN Warner Bros. Discovery. W niedzielę, 29 stycznia, wszystkie najważniejsze wydarzenia - nie tylko z Polski - cały dzień będą transmitowane bądź relacjonowane na antenach TVN, TTV, TVN24 oraz w portalu tvn24.pl. Nasza redakcja już teraz otrzymuje pozdrowienia z licznych zagranicznych sztabów WOŚP.

Sztaby WOŚP 2023 w najróżniejszych zakątkach świata TVN24

"Oni rozkręcają z tego najlepsze imprezy pod słońcem"

Anna Michałowska, koordynatorka sztabów zagranicznych WOŚP, podała, że w tym roku grają 84 sztaby na czterech kontynentach. - Mamy po raz pierwszy sztab we Włoszech. Gramy w Singapurze, w Indonezji, w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, gramy w Ameryce Północnej. Tych miejsc oddalonych od Polski jest trochę - wyliczała.

- Bardzo lubię te ekipy, ponieważ są to ludzie, którzy mimo tego, że bardzo często mieszkają na krańcach świata, mają do dyspozycji o wiele mniej możliwości niż my, to organizują piękne finały: czy w dżungli czy gdzieś na pustyni. Organizują to Polacy, którzy są naprawdę pozytywnie zwariowani. Wystarczy im wysłać paczkę samoprzylepnych serduszek na koniec świata, a oni rozkręcają z tego najlepsze imprezy pod słońcem - opowiadała.

Anna Michałowska, koordynatorka sztabów zagranicznych WOŚP: takich sztabów jest prawie setka TVN24

WOŚP 2023. Wielkie granie w Melbourne i Sydney

W sztabie w Melbourne jedną z przygotowanych atrakcji jest chleb ze smalcem i ogórkiem. - Mamy bardzo dużo niespodzianek dla naszych gości. Mamy ciasta, kiełbasę z rożna - opowiadała w TVN24 dowodząca sztabem Lucyna Bąk.

- Jesteśmy nieco do góry nogami. U was będzie to letnia zadyma w środku zimy, u nas: zimowa zadyma w środku lata. Zapowiada się gorący dzień w niedzielę. Musimy brać pod uwagę, czy mamy na przykład wystarczająco dużo kremów przeciwsłonecznych. A nasze światełko do nieba będzie w tym roku latawcowe - relacjonowała.

Do sztabu w Melbourne zgłosiło się do tej pory 40 wolontariuszy, ale jak mówiła Bąk, "będzie ich więcej". Gościni TVN24 tłumaczyła, że Australijczycy przychylnie reagują na WOŚP, ponieważ "jest tu podobna akcja w Wielki Piątek". - Jeśli muszę tłumaczyć, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, mówię, że jest to podobna akcja do tej wielkopiątkowej, kiedy wszyscy w jeden dzień zbierają na jakiś cel związany ze szpitalami, szczególnie ze szpitalami dziecięcymi - wyjaśniała.

Sztab kierowany przez Lucynę Bąk swój Finał organizuje przed Domem Polskim Syrena w Rowville w formie pikniku.

WOŚP 2023. Sztab w Melbourne przygotowuje wiele niespodzianek TVN24

W Sydney orkiestrowe granie odbędzie się w Klubie Polskim w Bankstown. O przygotowaniach mówiła w TVN24 Karolina Sypniewska-Wida. - Gramy po raz kolejny, po raz piąty. Mamy muzykę na żywo, super kapelę polską, będzie kabaret, będą licytacje wspaniałych fantów na różne usługi, które oferują głównie Polacy, którzy mieszkają w Sydney i okolicach - wymieniała.

Karolina Sypniewska-Wida zaprasza na Finał WOŚP, który odbędzie się w Klubie Polskim w Bankstown w Sydney TVN24

Intensywne przygotowania trwają też między innymi w Dallas (USA), Singapurze, na Bali (Indonezja) czy Gironie (Hiszpania).

WOŚP 2023. Sztab w Key West (Floryda, USA) pozdrawia Orkiestrę TVN24

WOŚP 2023. Muzyka na żywo i polskie specjały w hiszpańskiej Marbelli

Agnieszka Marciniak-Kostrzewa i Janina Ferlin organizują sztab WOŚP w Marbelli (Hiszpania). W TVN24 wyjaśniały, że w ramach Finału odbędzie się impreza zamknięta w sobotę 28 stycznia. Ferlin wymieniała, że poza muzyką na żywo, tego wieczora będą sprzedawać specjały polskiej kuchni.

Marciniak-Kostrzewa zwróciła uwagę, że zainteresowanie WOŚP-em wśród Hiszpanów stale rośnie, a miejscowy sztab zbiera pieniądze już od trzech tygodni. Na miejscowe aukcje trafiły vouchery na najróżniejsze usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne.

- W Europie nie ma nic podobnego i powinniśmy być dumni, że mamy takiego Jurka z nami - powiedziała Ferlin.

WOŚP 2023. Sztab w Marbelli przygotowany na Finał TVN24

WOŚP 2023. Koszulka Lewandowskiego w Singapurze

Finałowe granie w Singapurze odbędzie się w najbliższą sobotę. - To już czwarty Finał w Singapurze, dzięki wspaniałej tutejszej Polonii - opowiadała Katarzyna Kupiec w programie "Wstajesz i wiesz" TVN24.

Podczas singapurskiego Finału odbędą się aukcje. Pod młotek trafią między innymi reprezentacyjna koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem, piłka z autografami zawodników Legii Warszawa. To nie wszystko, ponieważ łącznie do zlicytowania będzie ponad 70 rzeczy.

Tamtejszy sztab przygotował również loterię, sklepik z polskimi produktami oraz księgarnię, która oferuje 400 tytułów w języku polskim. Księgarnię organizuje 15-letnia Lena z pomocą swojego dziadka, który z tej okazji specjalnie przyleciał z Polski. W sklepiku natomiast do kupienia będą polskie przyprawy, krzyżówki i polskie gumy do żucia, które na co dzień są tam niedostępne.

WOŚP 2023. Sztaby w Singapurze i w Dublinie gotowe do Finału tvn24.pl

WOŚP 2023. Irlandzki sztab gra w całym kraju

W stolicy Irlandii WOŚP gra od 18 lat. Marlena Skromniuk ze sztabu w Dublinie powiedziała w TVN24, że szereg orkiestrowych wydarzeń wystartował już w miniony weekend.

- Rozpoczęliśmy od morsowania, w którym udział wzięło około 100 osób. Dzisiaj mamy zumbę. Jako sztab w Dublinie nie gramy tylko w Dublinie: wspierają nas inne miasta Cork, Carlow, Ennis, Newbridge, Limerick i wielu innych, których nie da się wymienić. A zatem nasze wydarzenia odbywają się w różnych miastach, gdzie mamy swoich koordynatorów. W samym Dublinie wielki finał jest w niedzielę - wyjaśniła.

Przedstawicielka irlandzkiego sztabu powiedziała, że zarejestrowano 150 wolontariuszy.

WOŚP 2023. Wielkie morsowanie w Dublinie TVN24

WOŚP 2023. Od Bali, przez Europę, po Teksas

Po raz kolejny Orkiestra zagra w stolicy Japonii. O ostatnich chwilach przed finałem na antenie TVN24 mówiły Edyta Dziemińska i Ola Łuczak. - Jak co roku mamy koncert z muzyką na żywo, ale w tym roku będziemy mieć samo polskie jedzenie. Przygotowujemy pierogi, zapiekanki, pączki, kiełbasę, piwo. Jak zwykle mamy też fajne aukcje - opowiadała Dziemińska.

- Finał przede wszystkim jest dla Polaków mieszkających w Japonii, ale będą pojawiać się też Japończycy i inni obcokrajowcy. Będzie bardzo dużo osób - zapowiedziała Łuczak.

Dziemińska zauważyła, że zespoły, które będą grać na finale nie są ani polskie, ani japońskie. - W tym roku mamy muzyka z Kuby, który będzie grał przez całą imprezę - wyjaśniła. - W Japonii jest stosunkowo mało takich wydarzeń charytatywnych. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby brać udział w takich akcjach, musimy wyjaśniać im historię WOŚP, która jest piękna i bardzo długa. Kiedy słyszą, że tyle lat zbieramy pieniądze i jakie są to sumy, to otwierają im się oczy z podziwu, że jesteśmy w stanie się tak połączyć i zrobić coś wspaniałego dla szpitali, dzieci, osób starszych - przyznała.

"W tym roku będziemy mieć samo polskie jedzenie". Przygotowania do 31. Finału WOŚP w Tokio TVN24

WOŚP 2023. Pozdrowienia od sztabu w Tokio TVN24

Sztab Orkiestry jest obecny także na Bali.

WOŚP 2023. Sztab na Bali gra też pod wodą TVN24

U naszych zachodnich sąsiadów WOŚP pojawi się w kilkunastu miastach, między innymi w Berlinie, Bonn, Frankfurcie nad Menem, Hanowerze, Chociebużu czy Wupertallu. Również w Wielkiej Brytanii będzie głośno. WOŚP zagra między innymi w Londynie, Exeter, Liverpoolu, Glasgow, Edynburgu, Birmingham czy Corby.

Sztaby w Wielkiej Brytanii wspierają WOŚP TVN24

Polska Stacja Polarna na norweskim Spitsbergenie to niejedyny sztab skandynawski. WOŚP pojawi się w wielu duńskich, norweskich i szwedzkich miastach. Między innymi w Haugesund, Heovik (Norwegia), Malmoe (Szwecja) czy w podkopenhaskim Broenshoej (Dania).

WOŚP 2023. W sztabie w Haugesund (Norwegia) coraz goręcej TVN24

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany

Autor:tmw/adso

Źródło: tvn24.pl