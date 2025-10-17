Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

W ubiegłym tygodniu 14-latek został zatrzymany przez policję z Piaseczna, gdy jechał hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze podali, że nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem, czyli karty rowerowej. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy także o grupach nastolatków, którzy organizują rajdy na hulajnogach po mieście, a filmiki ze swych wyczynów publikują w mediach społecznościowych. Na początku września jeden z chłopaków, jadąc po chodniku, potrącił hulajnogą wózek z pięciomiesięcznym dzieckiem na Krakowskim Przedmieściu.

Duża popularność elektrycznych hulajnóg i wzrost liczby wypadków z ich udziałem spowodowały, że fundacja Drogi Mazowsza postanowiła zorganizować cykl szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego - są oni przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przygotowują dzieci i młodzież do egzaminów na kartę rowerową.

Od roku szkolnego 2023/2024 wychowanie komunikacyjne znajduje się w programie lekcji techniki w szkołach podstawowych.

Nauczyciele będą testować hulajnogi

- Nauczyciel wychowania komunikacyjnego jest pierwszym instruktorem nauki jazdy dla osoby, która zdobywa uprawnienia - mówi nam Adam Sobieraj z fundacji Drogi Mazowsza, były rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. I przypomina, że zgodnie z przepisami dzieci, które ukończyły 10 lat mogą już ubiegać się o kartę rowerową. Uprawnia ona do poruszania się rowerami, hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego po drogach publicznych.

Podczas trzydniowego szkolenia nauczyciele będą podnosić swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych z zasad ruchu drogowego, będą także utrwalać zasady udzielania pierwszej pomocy. Jeden z bloków tematycznych obejmuje też zajęcia praktyczne.

- Zabierzemy nauczycieli na test jazdy hulajnogą elektryczną. Chcemy, żeby mieli wiedzę, co to jest i jak się nią jeździ, pokażemy im jak ona działa - zapowiada Sobieraj.

W czwartek uczestnicy pierwszej tury szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z hulajnogami elektrycznymi podczas zajęć na placu, a następnie wyruszą w przejazd ulicami Włoch. Przedstawiciel fundacji opisuje, że na trasie znajdzie się kilka skrzyżowań, w tym takie ze śluzą rowerową oraz ulice, gdzie dostępny jest kontrapas.

Szkolenie odbywa się w trzech turach. W każdej z nich weźmie udział osiem osób.

"Trzeba pokazać, jak jeździć bezpiecznie"

Nasz rozmówca wyjaśnia, że umiejętność jazdy na hulajnodze elektrycznej oraz znajomość zasad jej funkcjonowania i bezpiecznego korzystania znajduje się od niedawna w podstawie programowej. Dzieci powinny posiąść taką wiedzę między innymi podczas zajęć z techniki, ale też na przykład wychowania fizycznego.

- W tym roku mamy przykład tego, jak wygląda nauka samopas. Dzieci dostają kartę rowerową na pojazd, jakiego nie miały nigdy w ręku. Rodzice kupują im hulajnogi elektryczne na pierwszą komunię świętą czy za zdanie do czwartej klasy. I później jest problem - zauważa Sobieraj.

Jego zdaniem, szkolenie nauczycieli jest jednym ze sposobów na obniżenie liczby wypadków na hulajnogach z udziałem osób nieletnich.

- Trzeba pokazać im, jak jeździć bezpiecznie. Zaczynamy od instruktorów-nauczycieli, żeby wiedzieli, jaką wiedzę należy przekazać uczniom, jak wyjaśnić dlaczego zdejmowanie blokad prędkości i te 50 czy 60 kilometrów na godzinę jest niebezpieczne, stwarza zagrożenie nie tylko dla innych uczestników ruchu, ale dla samych dzieci - mówi Sobieraj.

- Jeżeli legalnie dzieci od 10. roku życia mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych, musimy je nauczyć odpowiedzialności, tak jak uczymy je jeździć na rowerze i wkładamy im kaski. Musimy pokazać im, jak mają jeździć hulajnogą, skoro nabywają do tego uprawnienia - dodaje.

Sobieraj o potrzebie zmiany przepisów

Przypomnijmy, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmianę przepisów dotyczących obowiązku zakładania kasku podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej czy deskorolce dla dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia.

Przedstawiciel fundacji Drogi Mazowsza zauważa, że obecnie środowisko rowerowe postuluje, aby wiek, w jakim dzieci mogą legalnie poruszać się na hulajnogach elektrycznych, został podniesiony do 14 lat. Taka zasada obowiązuje obecnie w przypadku motorowerów.

Jak zaznacza, w Wielkiej Brytanii w ogóle zakazano użytkowania takich pojazdów przez dzieci na drogach publicznych, bo uznano je za zbyt niebezpieczne.

