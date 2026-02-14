Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony". Pociąg metra zdewastowany

Zdewastowali pociąg metra na stacji Stokłosy
Warszawskie metro (wideo. ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W sieci pojawiło się nagranie ze stacji metra Stokłosy. Na filmie widać, jak zamaskowani wandale malują pociąg. Metro Warszawskie przyznaje, że zniszczone zostały dwa wagony.

W nocy z piątku na sobotę na stacji metra Stokłosy kilka zamaskowanych osób zdewastowało pociąg. W sieci pojawił się film ukazujący przebieg zdarzenia.

Nagranie, które zostało opublikowane na portalu X, szybko zniknęło z sieci. Film pokazywał kilka osób w malarskich kombinezonach i z zasłoniętymi twarzami, które po zatrzymaniu pociągu, malują sprejami ścianę i okna. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Mężczyźni mażą po składzie i nerwowo biegają po peronie.

Akcję nagrała jedna z pasażerek. Publikując w mediach społecznościowych film, dodała krótki opis: "Wracamy sobie metrem z imprezki, a tu napad wandali na metro…". Autorka dodała, że sprawcy "nie mówią po polsku", co podchwycili niektórzy prawicowi politycy. Ale na nagraniu wyraźnie słychać wulgaryzmy, wykrzykiwane "wzorową" polszczyzną.

"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony"

O sprawę w sobotę zapytaliśmy Metro Warszawskie.

- Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia na pierwszej linii metra na stacji Stokłosy. O godzinie 1.36 siedmiu zmaskowanych mężczyzn pomalowało dwa wagony pociągu jadącego w kierunku Kabat. Mężczyźni najpierw zerwali zabezpieczenie drzwi, czym uniemożliwili odjazd pociągu, następnie pomalowali skład, po czym uciekli - opisuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Maciej Czerski z biura prasowego Metra Warszawskiego.

Pomalowany skład został wycofany, a potem umyty. Obecnie znajduje się w bazie na Kabatach. - Aktualnie szacujemy straty, chodzi o mycie pociągu oraz wycofanie go z rozkładu - mówi przedstawiciel metra.

"Siedem osób pomalowało pociąg metra"

Zdarzenie potwierdziła nam także Komenda Stołeczna Policji.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 2 w nocy. Siedem osób pomalowało pociąg metra. Osoby te oddaliły się ze stacji jeszcze przed przejazdem policji, nikogo nie zatrzymano - opisuje zdarzenie Paweł Chmura z KSP. - Całe zdarzenie trwało około minuty - dodaje.

Przedstawiciel metra wskazał, że policja była na miejscu po około 10 minutach od zawiadomienia. Dlaczego nie zareagowali pracownicy Straży Ochrony Metra? - Wartownicy są obecni tylko na peronach stacji końcowych, a sytuacja miała miejsce na Stokłosach - odpowiada Maciej Czerski.

Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli metra wynika, że wartownicy od pewnego czasu mają się skupiać na ochronie infrastruktury metra, nie bezpieczeństwie na peronach. Poza tym nie są służbą mundurową, dlatego mają ograniczone kompetencje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dzieci zbudowały igloo, straż miejska dostała zgłoszenie

Dzieci zbudowały igloo, straż miejska dostała zgłoszenie

TVN24
Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat

Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat

Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: X

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Policjant uratował człowieka leżącego w przydrożnym rowie
Leżał w śniegu, w przydrożnym rowie
Okolice
Premier Donald Tusk przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
Premier o żołnierzach Armii Krajowej: ich walka miała głęboki i uniwersalny sens
Śródmieście
Wypadek na trasie A2
Wbił się autem w ciężarówkę, wlokła go autostradą dwa kilometry
Okolice
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wybrali imię dla Borsuka z Łazienek. Jest długie i zabawne
Śródmieście
Duże zadymienie w domu w Markch (zdjęcie ilustracyjne)
Stary piec i duże zadymienie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją. Za rok jej nie będzie
Śródmieście
W sobotę utrudnienia na Trakcie Królewskim
"Trzeba było czekać wiele lat". Defilada Szacunku na Trakcie Królewskim
Śródmieście
Zofia Zyta Woroniecka została oskarżona o zabójstwo narzeczonego
Księżniczka wystrzeliła siedem kul. "Sensacyjne morderstwo"
Tamara Barriga
Pan Patryk zrezygnował z pracy, by zająć się ojcem i babcią
Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
Okolice
Wypadek w Pułtusku
Omal nie zderzył się z radiowozem, dachował
Okolice
Powstanie studium obsługi komunikacyjnej wschodniej Białołęki
Przetarg na analizę. Ma dać odpowiedź na korki i brak alternatywnych połączeń
Białołęka
Z dachu spadły bryły lodu
Bryły lodu spadły na chodnik. Właścicielka budynku ukarana mandatem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
Okolice
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
Okolice
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
Śródmieście
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko
Bemowo
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany
Okolice
Pokaz wystawy "Okrągły Stół. Moment przejścia" w Muzeum Historii Polski
W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół
Żoliborz
Mężczyzna ukrył się pod łóżkiem
Ukrył się pod łóżkiem, zdradziły go wystające stopy i pies
Wola
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat
Dariusz Gałązka
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Warunki drogowe na S2 przy moście Południowym
Niebezpiecznie na drogach. Gęsta mgła i ryzyko gołoledzi
Ulice
42-latek został zatrzymany
Prowadził pijany. Policjantom zaproponował wysoką kwotę
Okolice
Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury
Śródmieście
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
Wesoła
Wilk w Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną
Zastrzelony wilk znaleziony w lesie
Artur Węgrzynowicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki