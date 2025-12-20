Logo TVN Warszawa
Ursus

Metro pojedzie do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły przesiadkowe

|
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
"Chcielibyśmy, aby do roku 2050 ponad połowa warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego spaceru"
Źródło: TVN24
Na ostatniej w tym roku sesji rady miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że w budżecie wpisano środki na prace przygotowawcze związane z przedłużeniem drugiej linii metra z Bemowa do Ursusa. Na czterokilometrowym szlaku wybudowane zostaną trzy nowe stacje.
Kluczowe fakty:
  • Na wstępne prace związane z przedłużeniem linii M2 zarezerwowano w budżecie na przyszły rok 21 milionów złotych.
  • Koncepcja zakłada budowę trzech stacji: Ursus Północny, Szamoty oraz Ursus Niedźwiadek. Na pierwszej i trzeciej ratusz przewiduje węzły przesiadkowe obok kolei.
  • Przedłużenie linii M2 z Bemowa do Ursusa zostało wpisane do miejskiej Strategii 2040+.

W Strategii 2040+ zawarta jest długofalowa wizja rozwoju miasta, a także schematy graficzne, pokazujące założenia dla kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - np. gdzie rozwijane będą korytarze transportowe, co się zmieni w zakresie infrastruktury pieszej, rowerowej i drogowej, jakiej wysokości budynki będzie można wznosić.

W dokumencie przedstawiono również cele strategiczne dotyczące m.in. jakości usług miejskich oraz inwestycji w transport, mieszkalnictwa, zieleni, kultury, edukacji, postaw obywatelskich, usług społecznych, przyciągania inwestorów i promowania osiągnięć Warszawy na zewnątrz.

Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty

Śródmieście

Dwie pule inwestycji

Z perspektywy mieszkańca najważniejszy jest załącznik numer 4 do dokumentu określającego ogólne założenia strategii. To w nim wyszczególnione są konkretne inwestycje, które mają być zrealizowane oraz takie, których wykonanie jest rekomendowane.

Inwestycyjnym oczkiem władz miasta jest rozbudowa sieci metra. To ono od wielu lat jest na szczycie listy największych wydatków inwestycyjnych. W Strategii 2040+ w puli inwestycji priorytetowych znalazły się: linia M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław, linia M4 z Tarchomina do Wilanowa oraz przedłużenie M2 ze stacji Karolin na Bemowie do osiedla Niedźwiadek w Ursusie.

Z kolei w koszyku inwestycji rekomendowanych, czyli takich, których zasadność budowy będzie uzależniona od analiz ruchowych i ekonomicznych, znalazły się: przedłużenie M2 z Bródna przez Wisłę na Marymont, przedłużenie M3 przez Wisłę do połączenia z M4 przy Żwirki i Wigury oraz linia M5 Szamoty-Gocławek.

21 milionów na metro do Ursusa

Wszystkie wymienione połączenia pojawiły się na schemacie rozwoju komunikacji szynowej w ramach masterplanu dla Warszawy prezentowanego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w lutym 2023 roku. Linie M3 i M4 są w fazie projektowania. Natomiast nową informacją jest rozpoczęcie przygotowań do przedłużenia drugiej linii do Ursusa. Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że na ten cel zostanie przeznaczone 21 milionów złotych.

- Metro jedzie do Ursusa, to najważniejsza wiadomość transportowa budżetu 2026 – powiedział podczas sesji Rafał Trzaskowski. - Zabezpieczamy środki na prace przygotowawcze do przedłużenia drugiej linii metra o trzy nowe stacje: Ursus-Niedźwiadek, Posag 7 Panien oraz Ursus Północny, co umożliwi również zbudowanie węzłów przesiadkowych z dwiema stacjami kolejowymi. To realnie zmieni jakość życia dla tej dynamicznie rosnącej dzielnicy - dodał.

Zarezerwowana kwota 21 milionów zostanie przeznaczona na prace poprzedzające projektowanie linii. - Obejmą one w szczególności przygotowanie dokumentacji obejmującej analizę trasy i otoczenia linii metra oraz szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wzdłuż planowanej trasy, niezbędne dla dalszych prac projektowych i budowy. Szczegółowe zadania zostaną opisane w przetargu - wyjaśnia Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.

Którędy pojadą pociągi?

Przedstawicielka metra wskazuje, że łączna długość tego odcinka to około cztery kilometry. W jego skład wejdą trzy stacje pasażerskie, cztery wentylatornie oraz jeden obiekt z torami odstawczymi, gdzie pociągi będą mogły zawracać.

- Planowany przebieg bazuje na wykonanym w 2023 roku na zlecenie miasta opracowaniu pod nazwą Studium rozwoju sieci metra w Warszawie - przypomina Bartoń. Przedłużenie M2 do Ursusa jest też zgodne z ogłoszonym przez prezydenta Trzaskowskiego w lutym 2023 roku masterplanem rozwoju transportu szynowego.

Na schemacie docelowej sieci metra na zachodnim krańcu M2, czyli od stacji Karolin linia odbija na południe w kierunku stacji kolejowej Ursus Północny, gdzie planowany jest pierwszy z trzech ursuskich przystanków. To byłby pierwszy z węzłów przesiadkowych metro-kolej na tym przedłużeniu. Dalej linia biegłaby na zachód, mniej więcej wzdłuż głównej ulicy osiedla Szamoty - Posagu 7 Panien. Druga ze stacji zostałaby usytuowana w rejonie skrzyżowania tej ulicy z Czerwoną Drogą. Stąd znów linia odbijałaby w kierunku południowym.

- Zgodnie z aktualnymi założeniami, stacja końcowa przedłużonej drugiej linii metra przewidywana jest w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Ursus-Niedźwiadek, obsługiwanego przez kolej aglomeracyjną oraz w pobliżu osiedla mieszkaniowego o tej samej nazwie - wyjaśnia Anna Bartoń.

Prezentowane na grafice nazewnictwo stacji jest takie, jak we wspomnianym masterplanie.

Orientacyjny przebieg linii M2 ze stacji Karolin do stacji Ursus Niedźwiadek
Orientacyjny przebieg linii M2 ze stacji Karolin do stacji Ursus Niedźwiadek
Źródło: tvn24.pl

W tym miejscu należy podkreślić, że opisany i pokazany na grafice przebieg jest wstępny, na bardzo dużym poziomie ogólności.

- Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych obiektów metra wynikać będą z pogłębionych analiz dotyczących możliwości i warunków realizacji obiektów metra, potencjalnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, które zostaną wykonane w pierwszym etapie opracowania - zastrzega przedstawicielka Metra Warszawskiego.

Co się dzieje na pozostałych odcinkach metra?

Jak idą prace na pozostałych odcinkach? Budowa trzech stacji pasażerskich drugiej linii na Bemowie: Lazurowa przy skrzyżowaniu Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej, Karolin oraz stacji techniczno-postojowej Mory według harmonogramu musi zakończyć się do 8 listopada przyszłego roku. Potem kilkanaście tygodni potrwają odbiory techniczne. Możliwe, że do stacji Karolin pasażerowie pojadą na przełomie 2026 i 2027 roku.

Tu metro wyjedzie na powierzchnię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tu metro wyjedzie na powierzchnię

Piotr Bakalarski

Pod koniec listopada Rafał Trzaskowski powiedział, że projektowanie trzeciej linii ze Stadionu Narodowego na Gocław idzie zgodnie z zakładanym harmonogramem, tak aby prace mogły ruszyć w 2028 roku.

- Umowa na projekt budowlany została podpisana 8 marca 2024 roku. Obecnie wykonywane są projekty budowlane dla wszystkich stacji. Czas realizacji, czyli wykonanie projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę został określony na 36 miesięcy. W tej chwili trwają uzgodnienia, spotkania w strukturach miejskich, z gestorami nieruchomości, są wykonywane badania geologiczne. Wyznaczone są też strefy oddziaływania i rozpoczynają się prace związane z określeniem stanu budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie - doprecyzował prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk.

W przypadku czwartej linii M4 zakończono pierwszy z czterech etapów prac przedprojektowych. Miasto pokazało jej prawdopodobny przebieg. Będzie miała 26 kilometrów długości, 23 stacje. Stacja krańcowe zostaną usytuowane przy ulicy Myśliborskiej na Białołęce oraz w Miasteczku Wilanów. Linia połączy w sumie siedem dzielnic. Jej budowa rozpocznie się od północy, czyli od Białołęki. Będzie to pierwsza mieście linia autonomiczna - pociągi będą obsługiwane bez udziału maszynisty.

Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji

Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
