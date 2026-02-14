Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją. Za rok jej nie będzie

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Rozbłysła choinka na placu Zamkowym
Źródło: TVN24
Ten weekend jest ostatnim, w którym będzie można obejrzeć świąteczną iluminację na Trakcie Królewskim - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

ZDM zachęca też do spacerów w weekend po Trakcie Królewskim tym bardziej, że to ostatnia szansa na spacer wśród ozdób przywołujących Warszawę lat 50. i 60. Wszystkie dekoracje po trzech latach znikną bezpowrotnie.

Będzie przetarg na nową

Iluminacja wróci w przyszłym roku, nie wiadomo, jaki będzie jej motyw przewodni. Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski wyjaśnił, że drogowcy chcą ogłosić przetarg na kolejne co najmniej trzy lata, w nowym szerszym wydaniu.

Dodał, że postępowania przetargowego można się spodziewać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku.

Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa

Telefon z tarczą i saturator

Obecna świąteczna iluminacja nawiązywała stylem do lat 50. i 60., ozdoby pojawiły się przede wszystkim na Krakowskim Przedmieściu, Świętokrzyskiej, ulicach Starego i Nowego Miasta oraz w Multimedialnym Parku Fontann. Wśród nich znaleźć można było telefon z tarczą, uliczny saturator czy sklepową wagę z odważnikami.

"To ostatni rok z tym motywem iluminacji. Za rok w stolicy pojawią się zupełnie nowe, inne dekoracje bożonarodzeniowe" - zapowiadał urząd miasta.

Opracowała Alicja Glinianowicz/b

Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych

Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych

Klaudia Kamieniarz
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę

Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ewelina Lach / Urząd m.st. Warszawy

IluminacjaWarszawa
