Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją. Za rok jej nie będzie

ZDM zachęca też do spacerów w weekend po Trakcie Królewskim tym bardziej, że to ostatnia szansa na spacer wśród ozdób przywołujących Warszawę lat 50. i 60. Wszystkie dekoracje po trzech latach znikną bezpowrotnie.

Będzie przetarg na nową

Iluminacja wróci w przyszłym roku, nie wiadomo, jaki będzie jej motyw przewodni. Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski wyjaśnił, że drogowcy chcą ogłosić przetarg na kolejne co najmniej trzy lata, w nowym szerszym wydaniu.

Dodał, że postępowania przetargowego można się spodziewać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku.

Telefon z tarczą i saturator

Obecna świąteczna iluminacja nawiązywała stylem do lat 50. i 60., ozdoby pojawiły się przede wszystkim na Krakowskim Przedmieściu, Świętokrzyskiej, ulicach Starego i Nowego Miasta oraz w Multimedialnym Parku Fontann. Wśród nich znaleźć można było telefon z tarczą, uliczny saturator czy sklepową wagę z odważnikami.

"To ostatni rok z tym motywem iluminacji. Za rok w stolicy pojawią się zupełnie nowe, inne dekoracje bożonarodzeniowe" - zapowiadał urząd miasta.

