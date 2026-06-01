Śródmieście

Loty balonem, miasteczko rowerowe a może lodowisko? Głosowanie w budżecie obywatelskim

Budżet obywatelski - miasteczko rowerowe w Wawrze
17.01.2020 | Palmy, wodospady, jednorożce. Najoryginalniejsze pomysły na budżet obywatelski
Blisko 1200 propozycji czeka na głosy mieszkańców w budżecie obywatelskim w stolicy. Wśród dopuszczonych do głosowania projektów znalazły się między innymi darmowe loty balonem podczas wydarzeń miejskich, miasteczko rowerowe w Wawrze, dodatkowa zieleń w kilku dzielnicach czy lodowisko na Ursynowie.

W budżecie obywatelskim to mieszkańcy decydują, na co wydać pieniądze z budżetu miasta. Najpierw zgłaszają swoje propozycje, a następnie wybierają, które zostaną zrealizowane.

Projekty są bardzo różnorodne: od małej architektury, tj. ławek, koszy, stojaków rowerowych, przez większe inwestycje, tj. remonty chodników, skwerów, boisk czy budowy dróg rowerowych, aż po projekty miękkie, tj. warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne. Głosowanie potrwa do 15 czerwca 2026.

Jak zagłosować w budżecie obywatelskim?

Głosować można za pośrednictwem strony internetowej lub w urzędzie dzielnicy. W tym roku głos można oddać elektronicznie także w warszawskich bibliotekach i instytucjach kultury. Lista dostępna na stronie budżetu obywatelskiego.

Głos można oddać tylko raz, wybierając maksymalnie pięć projektów z poziomu miejskiego, do pięciu projektów z poziomu dzielnicowego oraz do pięciu projektów z poziomu lokalnego w wybranej dzielnicy (dla dwóch warszawskich dzielnic: Wesoła i Rembertów nie zostały wydzielone obszary lokalne).

Podobnie jak w poprzednich edycjach, oprócz projektów miejskich i dzielnicowych, można zagłosować również na projekty lokalne. To okazja, żeby decydować o tym, co powstanie blisko miejsca zamieszkania, np. na pobliskim skwerku czy na osiedlowym podwórku.

Aby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym ani pełnoletnim, wystarczy mieszkać w Warszawie.

Konkurs

Mieszkańcy i mieszkanki, którzy zagłosują przez internet, mogą wziąć udział w konkursie. Zadanie polega na tym, aby zachęcić do głosowania jak najwięcej osób. Uczestnicy konkursu otrzymają indywidualny link do głosowania, który mogą rozsyłać znajomym, sąsiadom i rodzinie. Miasto przygotowało wyjątkowe, związane z Warszawą, nagrody.

Wyniki głosowania i lista zwycięskich pomysłów zostaną ogłoszone 1 lipca. Warszawa przeznaczy na ich realizację w 2027 roku ponad 130 milionów złotych. Opisy wszystkich projektów poddanych pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego są podane na stronie.

Inwestycje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
