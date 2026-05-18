Okolice Zaczepili młodego Ukraińca. Bili i kopali Magdalena Gruszczyńska |

Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

Prokuratura Rejonowa Radom Wschód prowadzi postępowanie dotyczące udziału w pobiciu 20-letniego obywatela Ukrainy. Pokrzywdzony wieczorem, 8 maja poruszał się jedną z ulic Radomia. Został zaczepiony przez grupę czterech mężczyzn.

Jak ustaliła prokuratora, w pierwszej chwili mężczyźni nawoływali, by z nimi śpiewał piosenki. - Pokrzywdzony nie potrafił tego zrobić. Wtedy zaczęli mu ubliżać, używając wulgarnych słów z określeniem jego narodowości - opisała prokurator Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Następnie młody Ukrainiec został pobity.

Szereg zarzutów

Do sprawy zatrzymano 38-latka. - Mężczyzna usłyszał zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, stosowania przemocy wobec obywatela Ukrainy, szarpania go, przewrócenia na podłoże i kopania po ciele i po głowie - przekazała prokurator. Jak dodała, zachowanie zatrzymanego motywowane było przynależnością narodową pokrzywdzonego.

38-latek usłyszał także zarzuty usiłowania rozboju na pokrzywdzonym oraz wzięcia udziału w jego pobiciu i narażenia go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak podała prokuratura, mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Bez aresztu

Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd zadecydował jednak o wolnościowych środkach zapobiegawczych. - Podejrzany został objęty dozorem policji – podała prokurator.

Służby ustaliły trzy inne osoby, które miały brać udział w zdarzeniu. - Policja będzie podejmować działania, by zatrzymać je i doprowadzić do prokuratury - dodała Góźdź.

Pobici na moście

To nie pierwsze pobicie na tle narodowościowym w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie brutalnie pobici zostali nastolatkowie z Ukrainy. Policja zatrzymała pięć osób. O sprawie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl.

