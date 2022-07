Ponad sześć milionów złotych na Bayraktara. Bije licznik na polskiej zbiórce

Najwyższa wpłata to 20 tysięcy złotych, opiewających na co najmniej tysiąc złotych są setki, a niższych - dziesiątki tysięcy. W zbiórce uczestniczą Polacy, ale też Ukraińcy, Białorusini i osoby innych narodowości. Zebrano już blisko 6,5 miliona złotych (stan na godzinę 13 w środę) z przeznaczeniem na zakup drona bojowego Bayraktar TB2 dla ukraińskiej armii. Internetową zbiórkę założył publicysta "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski.

"To znaczy, że świat nie zapomina". Sierakowski zachęca do wsparcia zbiórki

Jak przekazał Sierakowski, ze strony Ukraińców docierają do niego głosy wdzięczności i poparcia dla jego pomysłu. - Z reakcji ukraińskich mediów i zwykłych ludzi wiem, że ten Bayraktar to jest też nadzieja. Jest tam ogromny lęk, że ludzie na Zachodzie wyjeżdżają na wakacje, przestają się interesować, tracą uwagę i siłę do tej wojny. Więc jak nagle Polacy zrzucają się na to, żeby dać im Bayraktara, supernowoczesną, najbardziej potrzebną im broń, to znaczy, że świat nie zapomina, że jesteśmy z nimi - powiedział nam dziennikarz "Krytyki Politycznej".