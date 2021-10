Spięcia na posiedzeniu sejmowych komisji poświęconym raportowi NIK w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz finansów publicznych omawiano wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poświęcona temu dyskusja nabierała miejscami gwałtownego przebiegu. "Pralnia pieniędzy", "defraudacja", "złodziejstwo" - mówili politycy opozycji, zwracając uwagę na wysokość kwot i nieprawidłowości wykazane przez NIK. - Próbujecie napluć w twarz ofiarom przestępstw, robicie to z czystego interesu politycznego - odpowiadał na to minister w KPRM Michał Wójcik. Prezes NIK Marian Banaś zaznaczył, że "kontrolę przeprowadzili bardzo doświadczeni kontrolerzy z długoletnim stażem".

Środowe posiedzenie sejmowych komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz finansów publicznych zwołano na wniosek posłów opozycji. We wniosku zwrócono się o informację do resortów sprawiedliwości i finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli na temat wyników kontroli Izby poświęconej Funduszowi Sprawiedliwości.

Wyniki tej kontroli Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła w końcu września. Działanie ministra sprawiedliwości skutkowało niegospodarnym, niecelowym wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości i sprzyjało powstawaniu mechanizmów korupcjogennych - wykazała NIK. Nieprawidłowości zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotyczą ponad 280 milionów złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowanie odrzuca te oskarżenia.

Obecny podczas posiedzenia komisji Marian Banaś powtórzył posłom podstawowe wnioski z tej kontroli. - Chcę wyraźnie zaznaczyć, że kontrolę przeprowadzili bardzo doświadczeni kontrolerzy z długoletnim stażem. To nie ja prowadziłem kontrolę - podkreślał prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Marian Banaś PAP/Mateusz Marek

Leszczyna (KO): defraudacja, malwersacja, przestępstwa

- Nasz wniosek nie ma nic wspólnego z jakąś dziwną wojną prowadzoną pomiędzy rządem PiS a prezesem NIK - mówiła Izabela Leszczyna (Koalicja Obywatelska), która przedstawiała wniosek z wystąpieniem o udzielenie informacji. - Traktujemy raport przedstawiony przez NIK do publicznej wiadomości, jako dokument przygotowany przez kontrolerów i inspektorów - dodała.

Jak oceniła posłanka KO, "tak naprawdę NIK ustami swoich kontrolerów powiedziała nam, że Fundusz Sprawiedliwości to nic innego, jak pralnia pieniędzy, z której korzyści czerpały osoby wskazywane palcem". - Defraudacja, malwersacja, przestępstwa i to nie tylko urzędnicze - wymieniała.

Wspólne posiedzenie sejmowych komisji finansów publicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka PAP/Mateusz Marek

Wójcik (PiS): 200 milionów złotych rocznie wydawane z tego funduszu na sprzęt, który ratuje życie

Wywołało to gwałtowny sprzeciw posłów Prawa i Sprawiedliwości. - Nic takiego w tych wynikach nie zostało stwierdzone - komentował przewodniczący komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS).

- Słuchajcie państwo, 200 milionów złotych rocznie wydawane z tego funduszu na sprzęt, który ratuje życie i zdrowie ludzi, być może waszym znajomym, być może waszym bliskim. Nie pomyśleliście o tym? Myślicie tylko, że jest interes polityczny? - odpowiadał na zarzuty Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Myślicie, że jest tylko interes polityczny i tylko o to chodzi, bo wasz guru Donald Tusk powiedział, że Marian Banaś to jest świadek koronny, więc dziś trzeba zrobić wszystko, żeby zaatakować Fundusz Sprawiedliwości - kontynuował Wójcik. - Taka jest prawda, (...) was boli to, że środki zostały przekazane poprzez różne instrumenty na wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami - dodał.

Michał Wójcik PAP/Mateusz Marek

Jak podkreślał minister w KPRM, poprzednikiem Banasia na stanowisku szefa NIK był Krzysztof Kwiatkowski, który wskazywał, że "nie można zarzucić nielegalności, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości". - Ale to było, zanim zaczęliście kraść - przerywała mu okrzykami opozycja. Wójcik odpowiedział: - Być może się w sądzie spotkamy.

- Robicie to z czystego interesu politycznego, wy próbujecie napluć w twarz strażakom, dzieciom, osobom pokrzywdzonym. Gracie sobie tym - dodawał minister, zwracając się do posłów opozycji.

Szczerba: to było zorganizowane złodziejstwo. Wójcik: jedyne, co ukradziono, to wasz rozum

Michał Szczerba (KO) wskazywał, że wniosek opozycji dotyczył informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. - Resort sprawiedliwości nie może sobie dowolnie interpretować, kto w tej sprawie wystąpi. Rozumiem, że minister z KPRM Michał Wójcik, jako wiceprezes Solidarnej Polski, jest bardzo zainteresowany, by bronić swojego pryncypała - mówił. Jak dodał, "na tej sali siedzą posłowie Solidarnej Polski, bezpośredni beneficjenci (...) tego funduszu, to było zorganizowane złodziejstwo".

- Jedyne, co ukradziono, to wasz rozum. Nie ma tu o czym rozmawiać w ogóle - odpowiadał Wójcik w ogólnym gwarze głosów posłów.

Marian Banaś na posiedzeniu sejmowych komisji PAP/Mateusz Marek

Przewodniczący Ast mówił, że Wójcik przedstawia odpowiedź, gdyż był odpowiedzialny za zakres objęty kontrolą NIK, gdy poprzednio pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości.

Fundusz Sprawiedliwości

Według NIK, "działania ministra sprawiedliwości i znacznej części organizacji, które otrzymały dotacje skutkowały niegospodarnym i niecelowym wydatkowaniem środków publicznych, a także sprzyjały powstawaniu mechanizmów korupcjogennych w przypadku osób podejmujących decyzje w zakresie rozliczania środków z Funduszu Sprawiedliwości". Resort sprawiedliwości określał zarzuty NIK jako "absurdalne".

Fundusz Sprawiedliwości gromadzi środki zasądzone od sprawców przestępstw. Jego dotacje mają być wykorzystywane do wspierania pokrzywdzonych, którzy odnieśli obrażenia między innymi w wypadkach drogowych będących wynikiem przestępstwa. Środki z funduszu w założeniu przeznaczane mają być na wsparcie prawne, psychologiczne i socjalne dla ofiar przestępstw.

Autor:pp//now

Źródło: PAP