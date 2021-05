Zalewski i Raś wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej

Zarząd Krajowy PO podjął decyzję o usunięciu z partii dwóch posłów- Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. Jak wskazał rzecznik Platformy Jan Grabiec, posłowie zostali wyrzuceni "za działanie na szkodę" partii. Zalewski przekazał, że nie znał zarzutów, nie miał szansy się bronić i nikt nie poinformował go nawet o wniosku dotyczącym usunięcia z szeregów PO.

Zalewski: czy takie są standardy PO? Czy o to nam chodziło?

"Zostałem wyrzucony z PO na wniosek Borysa Budki. Właśnie poinformował mnie o tym Marcin Kierwiński. Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę, taki sąd? Czy takie są standardy PO? Czy o to nam chodziło?" - napisał na Twitterze Zalewski.

Wcześniej Konrad Piasecki, prowadzący w TVN24 "Rozmowę Piaseckiego" oraz "Kawę na ławę", napisał, że uzasadnieniem wyrzucenia posłów było "szkodzenie Platformie, podważanie decyzji władz oraz nieuczciwość wobec koleżanek i kolegów z Platformy i Klubu Parlamentarnego". Grabiec potwierdził to tłumaczenie.

List otwarty

Obaj usunięci posłowie podpisali się pod listem, jaki na początku maja do swych klubowych koleżanek i kolegów wystosowała grupa parlamentarzystów PO i KO . Zaapelowała w nim o podjęcie "poważnej debaty", prowadzącej do "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej" w partii. "Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów" – zaznaczyli m.in. autorzy listu.

List adresowany był do "parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej". Podpisanych jest pod nim 51 parlamentarzystów, w tym były lider partii Grzegorz Schetyna oraz obecny wiceprzewodniczący Bartosz Arłukowicz i szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki, a także b. szef klubu PO Sławomir Neumann. Podpisani są też posłowie i senatorowie, którzy nie są członkami PO: Grzegorz Napieralski, Witold Zembaczyński czy senator Zygmunt Frankiewicz.

Grabiec: zderzymy program PO z programem PiS-u

Rzecznik poinformował również, że podczas piątkowego posiedzenia zarządu omówiony i zatwierdzony został plan wiosennej ofensywy politycznej Platformy, która polega na zderzeniu wizji PO z wizją PiS. Ma to nastąpić już w ten weekend, kiedy PiS ma prezentować "Nowy Ład". Już w piątek organizowany był cykl konferencji, sobotę i w niedzielę też będzie przedstawiona polemika. - W poniedziałek ruszamy w teren. Przewodniczący Budka ma cykl spotkań przygotowany w powiatach Małopolski. Będą to spotkania z samorządowcami, z sympatykami PO - zapowiedział Grabiec. - To początek dużej trasy, jaką przewodniczący Borys Budka będzie realizował w najbliższym czasie - poinformował rzecznik.