Prezes szwajcarskiej spółki Orlenu był podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah. Rosjanie zaatakowali Odessę. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada ogłoszenie list Trzeciej Drogi do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 30 kwietnia.

1. Kolejna afera wokół Orlenu

Premier Donald Tusk poinformował, że poprosił o odwiedziny prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych. Jak napisał, chodzi o sprawę "kluczową dla bezpieczeństwa państwa". W poniedziałek Onet przekazał, że prezesem szwajcarskiej spółki Orlenu był pochodzący z Libanu Samer A., podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał w "Tak jest", że z Orlenem związanych jest sześć toczących się śledztw i na miejscu Daniela Obajtka "byłby do dyspozycji prokuratury".

2. Trzecia Droga ogłosi listy kandydatów do eurowyborów

Lista kandydatów Trzeciej Drogi do europarlamentu jest już zamknięta - potwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia w "Kropce nad i". Przekazał, że nazwiska zostaną zaprezentowane we wtorek rano. Oznajmił też, że żadna ministra z Polski 2050 nie będzie kandydowała do Parlamentu Europejskiego.

Hołownia, mówiąc o czerwcowych wyborach, stwierdził, że "to są na pewno najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej". - Wszyscy patrzymy na te wybory z olbrzymią obawą, niezależnie od kraju. Wszyscy boimy się, że tym razem większość może zawisnąć na pojedynczych mandatach. Na pewno dojdzie do przetasowań - powiedział.

3. Straszny dzień dla Odessy

Rosjanie zaatakowali Odessę. W wyniku ostrzału rakietowego zginęło pięć osób, a ranne zostały 32. Szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper przekazał, że pocisk uderzył w "jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w mieście". "Ludzie spacerowali tam z dziećmi, psami, zajmowali się sportem" - napisał na Telegramie.

Także rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Pletenczuk w poście na Telegramie poinformował, że atak został przeprowadzony przy użyciu rakiety balistycznej Iskander-M z głowicą wyposażoną w amunicję kasetową.

4. Jest nazwa polskiego F-35

Myśliwiec piątej generacji F-35, który będzie latał w polskich siłach powietrznych, będzie określany mianem Husarza. To nazwa wyłoniona w konkursie, którego wynik przekazał Sztab Generalny.

12 kwietnia sztab ogłosił konkurs na nazwę dla naszego najnowszego myśliwca. "Chcemy, abyście wykazali się kreatywnością i zaproponowali nazwę, która będzie oddawać siłę tego potężnego narzędzia obrony" - napisali wówczas organizatorzy w mediach społecznościowych.

5. Pierwszy hat-trick Lewandowskiego dla Barcelony

Wielkie chwile Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. To jego trzy bramki, wszystkie zdobyte po przerwie, zadecydowały o tym, że Barcelona pokonała u siebie 4:2 Valencię w meczu zamykającym 33. kolejkę.

Dla Barcelony było to pierwsze spotkanie, od kiedy trener Xavi Hernandez dość niespodziewanie oznajmił, że mimo wcześniejszych swoich deklaracji po tym sezonie jednak pozostanie szkoleniowcem Dumy Katalonii.

