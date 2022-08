Katastrofa ekologiczna w Odrze. Co wiemy do tej pory 

Informacje o śniętych rybach w Odrze wędkarze zaczęli zgłaszać pod koniec lipca. Przez długi czas nie było nic wiadomo o działaniach podjętych przez władze i właściwe służby. Wokół sprawy rodzą się liczne pytania, począwszy od tego, jaka była przyczyna zatrucia wody i kto odpowiada za katastrofę ekologiczną, ale także inne. Czy ryby z Odry można jeść? Czy woda wodociągowa w nadodrzańskich miejscowościach nadaje się do picia? W tvn24.pl podsumowujemy to, co wiemy do tej pory.

Od kilku dni coraz głośniej robi się o tonach śniętych ryb w Odrze. Katastrofa ekologiczna obejmuje kilkaset kilometrów rzeki. Pojawiło się wiele wątpliwości i liczne pytania. Jaka jest przyczyna zatrucia wody? Od kiedy w rzece pojawiło się skażenie? Jak reagowały na rozwój sytuacji poszczególne służby i władze - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym? Pytania dotyczą także tego, jak ta sytuacja wpływa na życie mieszkańców terenów znajdujących się bezpośrednio w pobliżu rzeki - w Polsce, ale także po stronie niemieckiej.

Śnięte ryby w Odrze - od kiedy

Informacje o śniętych rybach w Odrze wędkarze zaczęli zgłaszać pod koniec lipca.

- Pierwsze informacje, które dotyczyły śnięcia ryb, wpłynęły do Inspekcji Ochrony Środowiska 27 lipca. Niezwłocznie zostały podjęte działania przez Inspekcję Ochrony Środowiska z tego województwa (dolnośląskiego - przyp. red.), zostały pobrane próbki w celu identyfikacji tego, z czym mamy do czynienia. Zostały poinformowane inne służby, które powinny podjąć działania - przekazał w TVN24 Krzysztof Gołębiewski, dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Gołębiewski: pierwsze informacje wpłynęły do Inspekcji Ochrony Środowiska 27 lipca TVN24

Na taką samą datę wskazał prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Mówił, że katastrofa ekologiczna "zaczęła się pomiędzy 26 a 27 lipca w okolicach Oławy". Przekazał, że pracownicy, ale przede wszystkim Polski Związek Wędkarski, jak również ochotnicy, wybrali z rzeki 10 ton martwych ryb.

Prezes Wód Polskich: sytuacja jest naprawdę bardzo poważna TVN24

Dwa tygodnie od pierwszych informacji. Jak reagowali rządzący?

W związku z tym, że informacje pojawiały się już pod koniec lipca, powstają pytania o czas i sposób reakcji przedstawicieli władz centralnych wobec pogarszającej się sytuacji.

- Przez dwa tygodnie nikt z rządu, absolutnie nikt, nie wsparł moich kolegów, nie podziękował za to, że w czynie społecznym zbierali te ryby i przekazywali je do utylizacji - mówiła w TVN24 Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego.

Jak dodała, oddział PZW zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie, policję oraz prokuraturę. - Ze swojej strony wywiązali się ze wszystkich czynności, które powinien wykonać użytkownik rybacki. Niestety, nie dostali wsparcia. Nie dostali wsparcia ze strony Wód Polskich - relacjonowała.

Beata Olejarz: przez dwa tygodnie nikt z Wód Polskich nie powiedział, że jest katastrofa ekologiczna, a jest TVN24

Jednym z zarzutów dotyczących nieadekwatnej reakcji przedstawicieli rządu na rozwój sytuacji było to, że do mieszkańców najbardziej narażonych województw nie wysłano wiadomości o możliwym zagrożeniu.

Taka informacja pojawiła się dopiero w piątek, 12 sierpnia wczesnym popołudniem. Po godzinie 12 do abonentów telefonii komórkowej z części powiatów województwa lubuskiego RCB wysłało alert dotyczący skażenia wody w Odrze. "Uwaga! Zanieczyszczona woda w Odrze. Nie kąp się w Odrze i nie używaj wody z rzeki. Śledź komunikaty Sanepidu" - przekazano w wiadomości, która trafiła na komórki.

Twitter

W piątek grupa 33 prezydentów miast, wójtów i burmistrzów z całej Polski zwróciła się z apelem o dymisję wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego i prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy - poinformowała Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. - My w Polsce zachodniej już od kilku dni ze zdumieniem obserwujemy bierność rządu. Nikt nie poinformował samorządów nadodrzańskich o wielkim zagrożeniu, wielkiej katastrofie - uzasadniała Polak.

Jaka jest przyczyna zatrucia wody w Odrze - co wiemy

Zastępczyni głównego inspektora ochrony środowiska Magda Gosk informowała w środę, że badania "potwierdzają podwyższenie pewnych parametrów fizykochemicznych wody, takich jak natlenienie, pH czy przewodność". - Natomiast też chcę wyraźnie podkreślić, obecnie na terenie żadnego z województw nie występuje mezytylen - dodała. Z wcześniejszych komunikatów WIOŚ we Wrocławiu wynikało, że w dwóch próbach stwierdzono z "ponad 80-proc. prawdopodobieństwem występowanie mezytylenu", który ma toksyczne działanie na organizmy wodne. Mezytylen to trujący węglowodór, stosowany w produkcji barwników.

O potencjalnej przyczynie zatrucia wody mówili na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele władz centralnych.

- Mamy najprawdopodobniej do czynienia z popełnieniem przestępstwa polegającego na tym, że wprowadzono do wody substancję, która wywołuje śmierć ryb i innych organizmów. To w tej chwili jest weryfikowane - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Konferencja prasowa w sprawie zanieczyszczenia Odry Lech Muszyński/PAP

Wiceminister przekazał, że aby wyjaśnić przyczynę śnięcia ryb, zostały pobrane próbki wody. Poinformował, że w czwartek do specjalistycznego laboratorium w Puławach trafiły też próbki ryb, które zostały wyłowione z rzeki. - Będzie w stanie zero-jedynkowo określić, co było przyczyną śnięcia ryb - dodał.

Odra zatruta - gdzie [Mapa]

Informacje o śniętych rybach docierały stopniowo z kolejnych miejscowości.

I tak, kolejno pojawiały się między innymi: w Lipkach (woj. opolskie) - 26 lipca, w Oławie (woj. dolnośląskie) - 30 lipca, następnie był Głogów (woj. dolnośląskie) - 5 sierpnia, Brody i Krosno Odrzańskie (woj. lubuskie) - 9 sierpnia, Słubice (woj. lubuskie) - 10 sierpnia, Krajnik Dolny (woj. zachodniopomorskie) - 11 sierpnia.

W piątek, 12 sierpnia Andrzej Kus, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej, przekazał, że na szczecińskim kąpielisku Dziewoklicz znaleziono pierwsze martwe ryby. - W związku z zaistniałą sytuację, zarówno na Dziewokliczu, jak i w Dąbiu, wywieszona została czerwona flaga. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody - poinformował.

Rozprzestrzenianie się katastrofy ekologicznej obrazuje zamieszczona poniżej mapa.

Śnięte ryby w Odrze. Mapa rozprzestrzeniania się katastrofy ekologicznej TVN24

Martwe ryby w okolicach wsi Cigacice (woj. dolnośląskie) PAP/Lech Muszyński

Sprawą masowego śnięcia ryb w Odrze, po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie, z zawiadomienia władz Oławy, prowadzi też miejscowa prokuratura.

Kolejne tony martwych ryb są wyławiane z Odry TVN24

Zatrucie rtęcią Odry - co wiadomo?

Portal niemieckiego nadawcy rbb przekazał w czwartek wieczorem - powołując się na swoje źródła - że eksperci z Brandenburgii, która znajduje się na wschodzie Niemiec przy granicy z Polską, wykryli w Odrze rtęć. Jej poziom miał być tak wysoki, że wyszedł poza skalę w urządzeniu, którego użyto do badania i trzeba je było powtórzyć.

Portal niemieckiego nadawcy podkreśla, że nie wiadomo, jakie jest pochodzenie rtęci odkrytej w Odrze i nie wiadomo, czy to ona jest odpowiedzialna za masowe umieranie zwierząt w jej wodach. Rtęć jest toksyczna dla ludzi i zwierząt. Nie wchłania się w ich organizmach, w związku z czym nie jest neutralizowana - zaznacza niemiecka Federalna Agencja Środowiska, cytowana przez rbb.

Jednak rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Maciej Karczyński przekazał w piątek po południu, że pierwsze próbki badań, dotyczące województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, nie stwierdziły obecności rtęci.

Beata Olejarz z Polskiego Związku Wędkarskiego powołała się na słowa marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak. Jak relacjonowała, marszałek twierdzi, że strona niemiecka przesłała jej wstępną informację o tym, że Odra jest zatruta rtęcią i czeka na wyniki z Brandenburgii, które mają spłynąć w piątek wieczorem.

TVN24 próbuje potwierdzić te informacje we wszystkich oficjalnych instytucjach, polskich i niemieckich.

Czy ryby z Odry można jeść?

W związku z zanieczyszczeniem Odry ze strony przedstawicieli różnych władz lokalnych padają rekomendacje, aby powstrzymać się od korzystania z rzeki w celach wędkarskich i rekreacyjnych. Taką rekomendację wydał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Działania zapobiegawcze podjęto także na Dolnym Śląsku. Zarząd tego województwa - na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - podjął uchwałę o całkowitym zakazie połowu ryb z rzeki Odry na terenie całego województwa. Zakaz obowiązuje do 30 września. "Obecna sytuacja, która ma miejsce w rzece, jest katastrofą ekologiczną" - przekazał zarząd województwa dolnośląskiego w komunikacie.

O niespożywanie ryb złowionych w Odrze zaapelował też Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Przed korzystaniem z wody z Odry ostrzegają też władze Brandenburgii. Jak podaje portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung", miasto Frankfurt nad Odrą oraz powiaty Maerkisch-Oderland i Uckermark zaleciły, by unikać kontaktu z wodą z Odry oraz nie jeść ryb z rzeki. Ponadto zalecono, aby nie używać wody do pojenia bydła i nawadniania.

Czy woda wodociągowa w nadodrzańskich miejscowościach jest zdatna do picia?

Służby i władze lokalne jak dotąd zapewniają, że ujęcia wody pitnej są monitorowane, a woda wodociągowa jest w pełni zdatna do spożycia.

Na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zapewniło w czwartkowym komunikacie, że mimo doniesień o obecności substancji toksycznych w rzece woda w kranach jest bezpieczna. "W żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do kranów" - przekazano w komunikacie. Przypomniano, że woda dla miasta jest pobierana z rzeki Oławy i Nysy Kłodzkiej.

Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, uspokajał na piątkowej konferencji prasowej, że woda w kranach jest zdatna do picia. - Natychmiast opracowaliśmy komunikat, który okazał się na słupach ogłoszeniowych i został dostarczony do wszystkich sołtysów gminy Krosno Odrzańskie, powiadomiliśmy proboszczów parafii i dystrybuujemy informacje przez nasze instytucje. Uspokajamy też mieszkańców, że woda jest zdatna do picia, nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiologiczne i powiązania tego, co się dzieje z rzeką Odrą. Informujemy też wszystkich, których spotykamy - trzymajcie się z daleka od rzeki Odry, jest to dzisiaj po prostu niebezpieczne - mówił.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego: trzymajcie się z daleka od rzeki Odry, jest to dzisiaj po prostu niebezpieczne TVN24

Katastrofa ekologiczna w Odrze. Zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzu Katastrofa ekologiczna w Odrze. Zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzu | OSP Gostchorze Katastrofa ekologiczna w Odrze. Zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzu | OSP Gostchorze Katastrofa ekologiczna w Odrze. Zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzu | OSP Gostchorze Katastrofa ekologiczna w Odrze. Zdjęcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzu | OSP Gostchorze

