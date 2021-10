Stan wyjątkowy. Od migrantów nie przyjęto wniosków o azyl. Eksperci komentują

Na nagraniach wyraźnie słychać, że mężczyzna, który jest migrantem, prosi o azyl w naszym kraju. Straż Graniczna przekonuje, że te azylowe deklaracje z Michałowa były tylko na pokaz. Patryk Rabiega o azylu, zasadach jego przyznawania i prawach do niego. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- My chcemy otrzymać azyl. Chcemy zostać w Polsce. Azyl w Polsce – mówi jeden z migrantów przebywających w Michałowie . Prawnicy nie mają wątpliwości - w momencie, gdy mężczyzna wypowiada te słowa, powinna ruszyć procedura azylowa.

Straż Graniczna ma obowiązek przyjąć wniosek o azyl

- Nawet podręczniki dla Straży Granicznej wyraźnie mówią, że pierwszym etapem procedury azylowej jest wyrażenie chęci ubiegania się o azyl, to nie muszą być formułki czy dokumenty – zwraca uwagę Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC). Przyznaje, że obowiązujący stan wyjątkowy nie uchyla stosowania prawa krajowego, ustaw czy dyrektyw.

Wtedy rusza prawna machina i kolejne formalne procedury już poza kompetencjami strażników. - Straż Graniczna ma obowiązek taki wniosek przyjąć, to nie jest organ uprawniony do rozpatrywania takiego wniosku – podkreśla Agnieszka Matejczuk ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Straż graniczna twierdzi, że te azylowe deklaracje z Michałowa były tylko na pokaz. - W pomieszczeniach Straży Granicznej było zupełnie inaczej. Funkcjonariusze zaproponowali, że przyjmą wniosek, wyciągnęli dokumenty, zapytali "azyl Poland?", usłyszeli, że nie, że "Azyl Berlin" – przekazuje ppor. Anna Michalska ze Straży Granicznej. Przyznaje jednocześnie, że nie był obecny tłumacz mówiący w ich języku.

Raporty na temat dostępu do procedury azylowej w Polsce

O podobnych problemach na granicy - w tym o barierze językowej i trudnościach w dostępie prawników - już w ubiegłych latach alarmowały w swoich raportach Helsińska Fundacja Praw Człowieka i biuro Rzecznika Praw obywatelskich. "Podczas rozmowy funkcjonariusz polskiej Straży Granicznej robi notatkę – po polsku. Cudzoziemiec nie rozumie jej treści, nie wie, czy jest zgodna z tym, co powiedział" – napisano w raporcie.

Tadeusz Kołodziej z Fundacji Ocalenie mówi, że funkcjonariusze Straży Granicznej "przedstawiają pewne papiery cudzoziemcom, ci zaś nie rozumieją, co jest w tych papierach". - A tłumacz ich tylko zapewnia, że to jest standardowa procedura. Oni nie są świadomi, co podpisują – dodaje.