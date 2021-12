Łukasz Mejza o doniesieniach na swój temat. Katarzyna Lubnauer komentuje

Politycy opozycji komentują oświadczenie wiceministra sportu Łukasza Mejzy, który odniósł się do ostatnich doniesień medialnych na swój temat. Zdaniem Katarzyny Lubnauer (Koalicja Obywatelska) "jeżeli na podstawie tej konferencji ktokolwiek uzna, że pan Mejza jest niewinny, to znaczy, że chce bardzo być naiwny".

Sprawę obecnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy opisali dziennikarze Wirtualnej Polski Szymon Jadczak i Mateusz Ratajczak. Założona przez Mejzę firma Vinci NeoClinic obiecywała leczyć osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami - ustalili. Metoda, którą zachwalał Mejza, nie ma medycznego potwierdzenia. Kwoty za leczenie zaczynały się od 80 tysięcy dolarów. Wirtualna Polska opublikowała także tekst, w którym dziennikarze zebrali historie osób, które miały kontakt z Vinci NeoClinic i były namawiane na niesprawdzoną terapię. Mejza twierdził, że publikacje WP to "szereg rażących kłamstw" i zapowiedział, że sprawa trafi do sądu.

Mejza w środę odniósł się do ostatnich doniesień medialnych na swój temat . - Mamy do czynienia przez ostatnie dni z największym atakiem politycznym po 1989 roku - stwierdził.

Lubnauer o oświadczeniu Mejzy: to było przedstawienie teatralne

O słowa Mejzy byli pytani politycy w Sejmie. Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska) stwierdziła, że spodziewała się, że "Mejza powie, że oddaje do dyspozycji, ponieważ tylko tego można po nim oczekiwać". - On pokazał jakiś teatr, przedstawienie teatralne, oskarżenia w stosunku do polityków ze strony opozycji, mówienie: "co ja złego to nieprawda", pokazywanie, machanie oskarżeniami w stosunku do różnych osób - mówiła.